Et sjeldent dinosaurskjelett skal snart auksjoneres i New York

Et skjelett av Gorgosaurus, en dinosaurart nær T-Rex, på Sotheby’s auksjonshus i New York, 5. juli 2022ANGELA WEISS

Et komplett skjelett av Gorgosaurus, en art av dinosaur-fetter til T-Rex og som levde for mer enn 77 millioner år siden, vil snart bli auksjonert av Sotheby’s i New York, midt i entusiasmen blant kjøpere for denne typen relikvie.

Det nesten 10 fot høye, 22 fot lange eksemplaret, oppdaget i 2018 i Judith River geologiske formasjon i delstaten Montana, og fortsatt i private hender siden den gang, er anslått til mellom $5 millioner og $8 millioner. auksjonshus.

«Nesten alle Gorgosaurus-prøvene som er funnet er på museer. Det er den eneste du kan kjøpe,» sa Cassandra, leder av Sotheby’s avdeling for vitenskap og populærkultur, til AFP tirsdag. denne arten

Et medlem, som T-Rex, av familien Tyrannosauridae, Gorgosaurus («grusom øgle») levde under den sene krittperioden og ble utdødd for rundt 77 millioner år siden.

Eksemplaret, som Sotheby’s sier er i «ekstraordinær stand», vil vises på selskapets anlegg i New York fra og med 21. juli og kommer i salg en uke senere.

Salg av dinosaurskjeletter liver nå jevnlig opp auksjonskvelder, selv om det betyr frustrerende paleontologer, som ser det som en mindre sjanse til å vise dem ut på museer.

I mai, fortsatt i New York, men på Christie’s, ble et skjelett av Deinonychus antirrhopus, som hadde inspirert Velociraptor i Steven Spielbergs «Jurassic Park» (1993), solgt for 12,4 millioner dollar, inkludert utgifter, til en asiatisk kunde.

Denne prisen, mer enn det dobbelte av anslaget, gjorde den til den nest dyreste auksjonen for et dinosaurskjelett, langt fra den store stjernen, men en Tyrannosaurus Rex kom ut i 2020 for 31,8 millioner dollar.