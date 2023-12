Et skamflagg vist under Bruges kamp mot Standard

Denne søndagen vant Club Bruges mot Standard de Liège (2-0) på et godt fullsatt Jan Breydelstadion. Hjemmefansen er nok en gang et publikum som skiller seg ut på verst tenkelig måte. En ny slip-up som neppe vil gjenopprette det allerede blakkede bildet av tilhengere av kongerikets tredje eldste klubb.

Faktisk delte en tilskuer på parkeringsplassen reservert for elskere av Standard de Liège et bilde der han kunne se et «FCK Antifa»-flagg. Enkelt sagt, de som stolt bærer denne kluten liker ikke folk som ikke tolererer rasisme. Det er ikke første gang de siste årene at den flandriske offentligheten har presset konvolutten litt for langt. Vi husker at Kevin Dengy også ble målrettet under derbyet forrige sesong. Kort sagt, tiden går, men ingenting har endret seg i Nordens Venezia, hvor det fortsatt er modige, ekte fotballentusiaster.

Et derby som blir surt

Etter Brugge-derbyet i november i fjor, angrep klubbhooligans Krone en Sword-supportere i en chipsbutikk. Fotball er en fest, noen mennesker forstår fortsatt ikke.

