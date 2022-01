Et «skattekart» for jakten på meteoritter i Antarktis

Et team av belgisk-nederlandske forskere, spesielt fra Free University of Brussels (ULB), har laget det første “skattekartet” som identifiserer de mest gunstige stedene i Antarktis for oppdagelse av meteoritter, sa ULB onsdag i en presse. utgivelse. bryte løs. Meteoritter er bergarter som kommer fra verdensrommet og, når de samles inn og analyseres, gir viktig informasjon om dannelsen og utviklingen av solsystemet vårt. Når meteoritter faller ned på overflaten av den antarktiske innlandsisen, graver de seg vanligvis raskt ned i innlandsisen under påfølgende snøfall, forklarer ULB. Meteorittene fraktes deretter med isen mot kysten. Når de møter fjellkjeder begravd under isen, blir de kastet ut av kurs og ført med isstrømmer til overflaten av isdekket i såkalte «blåis»-soner. Til dags dato er bare en brøkdel av alle blåisområdene som dekker Antarktis blitt søkt etter meteoritter, styrt av mulighet eller tilfeldighet, med varierende grad av suksess som resultat, kan vi lese i pressemeldingen.

I en ny studie publisert i tidsskriftet “Science Advances” kombinerte forskere fra Free University of Brussels, Vrije Universiteit Brussel (VUB) og TU-Delft, Nederland, ulike typer observasjoner i en maskinlæringsalgoritme for å bestemme områder med stort potensial for meteorittgjenoppretting. – Gjennom omfattende analyser har vi funnet at satellittobservasjoner av overflatetemperaturer, isstrømningshastigheter, overflateegenskaper og isdekkegeometri er gode prediktorer for meteorittrike områder, sier Veronica Tollenaar, PhD-student ved Fondet for vitenskapelig forskning (FNRS). . ved ULB Glaciology Laboratory, som ledet studien.

Meteorittoppdrag “er logistisk og økonomisk dyre, og vi tror kartet vårt vil bidra til å øke suksessen til fremtidige oppdrag,” sa Harry Zekollari, en postdoktor ved ETH Zürich og vitenskapelig samarbeidspartner ved ULB.

Selv om mer enn 45 000 meteoritter allerede er samlet i Antarktis til dags dato, er potensialet fortsatt stort sett underutnyttet. Faktisk tyder nye beregninger fra forskere på at mer enn 300 000 meteoritter fortsatt er tilstede på overflaten av isdekket, minnes ULB i sin pressemelding.

“Skattekartet” kan nås på www.wheretocatchafallingstar.science, slik at alle kan gå på jakt etter områder med høyt “meteorittpotensial” i Antarktis.