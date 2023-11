Et skilt å vise i hjemmet ditt for å avskrekke tyver

Av Lauren Choukiasian

Å bli ranet er traumatisk. For å unngå dette kan du i tillegg til å installere en alarm sette andre småting.

Når vi går ut av huset, sjekker vi som regel at vinduene er lukket og døren er låst. Vi aktiverer også alarmen vår for å øke sjansene våre for å avskrekke tyver. Hvis du ikke har en eller ønsker å legge oddsen på din side, er dette hva du skal gjøre.

Her er hva du skal vise i hjemmet ditt for å avskrekke tyver

Ifølge nettsiden til Maison & Travaux har tyvene en diskret måte å kontakte hverandre på eller ønsker å komme tilbake senere når de leter.

Her er tegnene de bruker:

En diamant: Huset er ubebodd og lett å stjele.

Små sirkler: penger inni.

Et kors: Det er planer om å rane huset ditt snart.

En sikk-sakk: for å advare om tilstedeværelsen av en hund.

Y: Huset er beskyttet av en alarm.

En trekant: En jente bor alene i huset.

En krysset sirkel: Dette huset er ikke egnet for plyndring.

De angir også de mest gunstige tidene på dagen: N for natt, D for søndag, etc.

For å unngå å stjele, spiller vi deres eget spill og tegner en begrenset sirkel nær døren.

Alle notater er gode å ta og verdt å prøve.