Et skremmende bilde: Prisen på en liter diesel overstiger 2 euro Vil drivstoffprisene stige betydelig?

For første gang på nesten ett år steg prisen på diesel over det symbolske nivået på 2 euro per liter tirsdag. En ny økning reiser spørsmålet: Vil drivstoffprisene stige igjen, slik som skjedde med begynnelsen av krigen i Ukraina? Svarelementer.

Denne økningen forklares av den nylige beslutningen fra de to viktigste råoljeproduserende landene, Russland og Saudi-Arabia. De valgte å redusere tilbudet for å øke prisene. «De mener at prisen satt i juni og mai ikke var nok til å sikre deres økonomiske velstand.«, forklarer Olivier Nerink, representant for Fuel and Fuel Traders Association.

For mange belgiere er det ikke et alternativ å være uten bil eller motorsykkel. Regjeringen kan redusere drivstoffavgiftene (for tiden 90 cent per liter)… men det ser ikke ut til å være på dagsorden. «Regjeringen har gjort mange ting tidligere. I fjor kuttet han avgiftene på bensin og diesel kraftig for å kutte husholdningenes regninger, men det har blitt vanskelig å fortsette med denne typen arbeid da offentlige finanser er under stort press.«, påpeker Charlotte de Montpellier, økonom ved ING.

I denne anspente økonomiske og politiske konteksten tør ingen av våre samtalepartnere forutsi prisutviklingen.