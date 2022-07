Et slag for Jeff Bezos: yachten hans, anslått til 430 millioner euro, vil ikke kunne passere i Rotterdam

Nyheten har skapt rabalder i Nederland: For å få sjøtilgang til Jeff Bezos» nye yacht, designet ved et nederlandsk verft, har Rotterdam kommune bukket under for å måtte demontere en gammel bro fra før krigen midlertidig. Broen, med kallenavnet «De-Hive» av lokalbefolkningen, er ikke høy nok til å la Amazonas grunnlegger passere til tross for et maksimalt luftinntak på 46 meter.

Dette har gjort naboene våre i nord sinte. Talsmann for Rotterdam by, Peter van Druten, forklarte til New York Times, som avslørte informasjonen at broen er et «ikon for byen». Så mye at byggeren av yachten bestemte seg for ikke å komme med en forespørsel om å ødelegge broen.

Så den sentrale delen av broen vil ikke bli fjernet, i motsetning til hva tjenestemenn fra byen Rotterdam forklarte i februar i fjor. Sjøsettingen av båten var planlagt til i sommer, men må derfor utsettes. For å vise sin indignasjon lanserte innbyggerne i Rotterdam et Facebook-arrangement for å kaste egg på yachten mens den passerte.

Fremtiden til den berømte yachten Jeff Bezos er usikker: siden han ikke vil være i stand til å krysse broen som blokkerer passasjen mellom Oceancos verft, basert i forstedene til Rotterdam, og havet. Jeg kommer til å seile veldig usikker. En annen hypotese kan være at byggingen av yachten ble fullført ved et annet verft. Det nederlandske selskapet, samt Amazon har uansett ikke ønsket å kommentere.

Yachten bestilt av den amerikanske milliardæren har alt for å være i forkant av luksus: Med en lengde på 127 meter er verdien anslått til 430 millioner euro.