Kulturnyheter Et slag for «puristene», en kvinne kunne spille denne supermektige superhelten for Marvel

Marvels neste storfilm, Fantastic Four-filmen, har vært gjenstand for mange rykter i flere uker. Den siste nyheten er at Silver Surfer kan spilles av en kvinne i denne nye tilpasningen.

En ny, unik versjon av Silver Surfer

Det neste prosjektet på Marvels liste over tilpasninger er Fantastic Fours snart tilbake på kino nesten tjue år etter deres siste film. Selv om Marvel ikke har gjort noe offisielt ennå, har prosjektet vært gjenstand for mange rykter under produksjonen. Den siste nevner en enestående casting for Silver Surfer-karakteren. Ifølge sjelen Jeff SchneiderMaison des Idées ønsker å gi rollen til en skuespillerinne, det første for en karakter som aldri har kjent en kvinnelig motpart.

Dette ryktet ble støttet av en annen innsider, Daniel Richman, som la til at skuespillerinnen allerede har fått rollebesetning: Det er Anya Taylor-Joy, kjent for filmer. dele, heksen Eller en Netflix-serie Dronningens spill Hvem skal spille rollen?

Har du allerede funnet en casting?

Igjen, ingenting har blitt offisielt utgitt av Marvel. Vi vet ikke om denne nye iterasjonen vil tilsvare en total reimagining av karakteren eller en Rod-modell fra den originale Silver Surfer, men den er i rute uansett. Ifølge Jeff Snyder skal karakteren spille en antagonist sammen med Galactus, som kan spilles av Javier Bardem.

Når det gjelder Fantastic Four-teamet, er rollebesetningen allerede kjent. I rollen som Reed Richards får vi se Pedro Pascal. Vanessa Kirby kan for tiden sees på kino Napoleon, Sue Puyal, som er hovedpersonen i denne filmen, spiller rollen. Joseph Quinn har hovedrollen som Johnny Storm/The Human Torch, og returnerer til ledelsen etter løpet forrige sesong. Merkere ting. Til slutt er det Ebon Moss-Bachrach, kjent for serien Kvinner Og Bjørn, som skal lage tingen. Vi må åpenbart vente på Marvels bekreftelse. vil fortsette.