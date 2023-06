Et slag mot lommeboken: Bilavgiften kan snart gå opp, og her er hvor mye

Med vanvittig inflasjon favorisert av energikrisen etter krigsutbruddet i Ukraina, kan man forvente en «forretningsmessig» gest fra skattemyndighetene for innbyggere hvis kjøpekraft har falt kraftig de siste månedene. Hvorfor ikke hoppe over indeksen over avgifter som bilistene må betale hvert år?

Mer enn 500 000 husholdninger kan tape penger på skattereformen Men skattemyndigheter er kjent for å være uforsiktige med penger. Registreringsavgiften – betales kun én gang når en bil er registrert – samt den årlige sykkelavgiften vil stige igjen 1. juli, etter å ha økt med nesten 9 % i 2022. Hvor mye vil disse skattene økes? De nøyaktige tallene vil først bli kjent innen utgangen av juni. Men på siden av SPW-beskatningen bekrefter vi at indeksen i Vallonia vil være 5,2 %. Brussel kan gifte seg med denne personen. Fra €4 til over €300, avhengig av kjøretøyet ditt Spesielt eiere av små bybiler som Toyota Yaris, Volkswagen Polo, Renault Clio, Citroën C3 eller Dacia Duster bør se registreringsavgiften kuttes fra €61,5 til €64,7 i Brussel og Wallonia. Kjøpekraft er en stor bekymring for belgiere Den årlige avgiften for nyregistreringer skal reduseres fra €167,9 til €176,6 for 6CV avgiftspliktige kjøretøy. En 7CV vil gå fra €219 til €230. og 8 CV fra 271 til 285 €. For kraftigere kjøretøy som Volvo XC40, som er veldig populær hos oss og kan gå opp til 11 økonomiske CV, vil vi bruke fra 495 € TMC til nå 521 €. og fra 486 € TC til 511 €. Endelig har eiere av overprisede biler en tendens til å være mer «tolerante». En heldig eier av en Lamborghini Huracan med en CV på 25 regnskapsår vil se sin TMC fra €4.957 til €5.214 og hans TC fra €3.022 til €3.179. Ikke sikkert det skader virkelig lommeboken til de rike. READ Topp konditor: Adelina og Benjamin snakker om Marie Portolanos reaksjon på forholdet deres Bilmodell/økonomisk hestekrefter Veiavgift taksert før indeksregulering Veiavgift fastsatt etter tabulering (7.1.2023) Kjøretøy 4 linjers CVer €92,93 €97,76 Kjøretøy 5 linjers CVer €116,16 €122,2 Kjøretøy 6 linjers CVer €167,9 €176,63 Kjøretøy 7-linjers CV (Toyota Yaris) €219,38 230,8 € Kjøretøy 8 Finansiell CV (VW Polo) €271,39 285,5 € Kjøretøy 9 linjers CVer €323,27 €340,08 Kjøretøy 10 linjers CVer €374,48 €393,95 Kjøretøy 11 Finansiell CV (Volvo XC40) €486,02 €511,29 Kjøretøy 12 linjers CVer €597,43 €628,5 Kjøretøy 13 linjers CVer €708,71 €745,56 Kjøretøy 14 linjers CVer €820,25 862,9 € Kjøretøy 15 linjers CVer €931,66 € 980,11 Kjøretøy 16 linjers CVer €1 220,34 1283,8 € Kjøretøy 17 linjers CV-er €1 509,16 1587,64 € Kjøretøy 18 økonomiske CV-er €1 797,97 1891,46 € Kjøretøy CV-er på 19 linjer €2 086,13 2194,61 € Kjøretøy 20 linjers CVer €2 374,94 2498,44 € Kjøretøy 25 linjers CVer (Lamborghini Huracan) 3022,39 € €3179,55