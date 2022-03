«Et spill som kan verdsettes som helhet»

Forventningen som hersket rundt den nye Square Enix-tittelen var endelig godt begrunnet. Regelmessig vist under «Nintendo Direct», «Triangle Strategy» landet på Switch 4. mars. Og la oss ikke være redde for ord: spillet er en gullkorn. En til for katalogen over hybridkonsoller.

Storslått for sin grafikk (takk 2D-HD), sublim for sin historie, Square Enix nye taktiske rollespill er i likhet med Octopath Traveler. Heldigvis deler de to spillene de samme «pappaene»: BD11-studioet. Et team som har funnet suksessoppskriften? Alt fører til tro.

Mestre fortellingen

Styrken til «Triangle Strategy» ligger fremfor alt i historien. Spillingen her er i fortellingens tjeneste. Uten å gå i detaljer, for å unngå spoilere som ødelegger opplevelsen, tar den nye Square Enix-tittelen oss til landene på Norzélia-kontinentet. Vi følger i fotsporene til den unge Serenor, arving til House Wolffort, som må konsolidere forholdet mellom de tre sterke regionene som nettopp har avsluttet en stor krig: kongeriket Glenbrook, hertugdømmet Aesfrost og de hellige landene Hyzante.

Ettersom vi går videre gjennom hovedoppdraget, forsterket av flere sekundære oppdrag, må vi hjelpe karakteren vår å kjempe mot kampene og ta de riktige avgjørelsene. I det minste alternativene som virker mer rettferdige for oss. For disse avgjørelsene vil ikke være uten konsekvenser for historien, de politiske relasjonene og spillopplevelsen.Et scenario som ligner på «Game of Thrones» som tar sin tid (for mye noen ganger) å installere plottet.

2D-HD, 10/10

Umulig å nærme seg dybden av forslaget uten å nevne grafikken til tittelen. For å gjøre dette, bringer Square Enix ut sin 2D-HD-teknikk for å montere settene, påtvinge universet. Det gammeldagse utseendet til 16-bit kan virke kaldt ved første øyekast, men det er det ikke: hver piksel gir styrke til rammen. Uten behov for ultrarealisme eller overdreven 3D, nyter «Triangle Strategy» en minimalistisk estetikk som fordyper oss, som spiller, på kontinentet Norzélia. Forskjellen ligger i oppmerksomheten på detaljer: et gjennomtenkt sett med lys, 3D-overlegg til rett tid, varierte og forseggjorte dekorasjoner…

Historien for spillet, spillet for historien

Vi diskuterte det litt ovenfor, historien om «Triangle Strategy» er en virkelig suksess. Det er en integrert del av spillet. Vennligst forstå at hvis du kjøper spillet kun for taktisk kamp, ​​kan du bli litt skuffet.

Hovedplottet dreier seg om sympatiske, men helt klassiske kamper. Dessuten har de noen ganger en tendens til å sette seg i baksetet eller henge etter. Dette må du være klar over: Square Enix sin tittel er stort sett basert på et scenario og mye dialog. Begynnelsen av spillet kan føles… ikke spille: i de første to timene, for eksempel, deltok vi bare i to kamper (inkludert opplæringen!). Dette vitner om den (ønskede) tregheten til «Triangle Strategy» for å gjennomsyre universet, innsatsene, de politiske relasjonene og karakteren til hver karakter. Og for det ønsket Studio BD11 å gi spilleren ekte kraft.

Ved mange anledninger står vi overfor moralske dilemmaer som tvinger oss til å ta avgjørende beslutninger. Det vil derfor være nødvendig å finne en balanse mellom vår etikk, vårt ønske om frihet eller vår pragmatikk. Og som det sies: å velge er å gi opp. Svarene som gis vil direkte påvirke spillets gang, noen ganger frata oss visse områder. Dette betyr også at flere avslutninger er mulig (tell alltid godt og femti timer med spilling for å fullføre hovedoppdraget og sideoppdragene), avhengig av hvordan du spiller.

en uatskillelig helhet

Vi vil gjerne finne et negativt poeng i dette spillet, en revisjon som vil ta bort det perfekte aspektet som er litt irriterende. Umulig. Fordi «Trekantstrategien» er en helhet. Grafikken er uatskillelig fra historien som er basert på dilemmaer, alt støttet av spillets base. Å bedømme en av parametrene individuelt ville ikke gi mye mening. Selvfølgelig er ikke fasene i spillet revolusjonerende i det hele tatt. Ja, dilemmaer er noen ganger ikke dilemmaer og vil først gi mening mye senere. Ja, dialogene er mange. Ja, grafikken kan fornærme noen mennesker. Men alt fungerer: «trekantstrategien» kan sees som en helhet og gjennom timene. Fremfor alt krever det at du tar deg tid og lar deg rive med av historien og rammen. En autentisk gullkorn vi forteller deg.

Hvis du vil prøve «Triangular Strategy», bør du vite at en spillbar demo er tilgjengelig på Nintendo Eshop.