Et stille sted er den maksimale Imax-åpningshelgen siden del II-infeksjon

Rolig sted del II Dette er et ytterligere bevis på at kinoer er tilbake med en stor åpningshelg på det innenlandske Imax-nettverket. Dette bildet.1 tjente 4,1 millioner, som er 8,6% av den totale nordamerikanske summen, den høyeste IMAX innenlandske lanseringsuken siden januar 2020. Dette representerer et enormt løft for industriens utvinning fra Govt-19-epidemien.

“Rolig sted del II Fra årets innenlandsfrigivelse, fra den ‘beste åpningshelgen fra epidemien’ til den ‘beste åpningshelgen, periode’ – det er ubestridelig bevis for at det innenlandske billettkontoret er tilbake, “sa Rich Kelfond, administrerende direktør i Imax. “Filmens fantastiske resultater gir billettkontoret et sterkt momentum om sommeren, og mange storfilmer drar nytte av en eksklusiv teaterutgivelse.”

Thriller-oppfølgeren, med Emily Blunt i hovedrollen og igjen regissert av John Krosinski, hentet inn 1 million dollar fra utvalgte internasjonale markeder. Dette bringer sin globale fire-dagers reise til 6 millioner.

I mellomtiden, Universal F9: Rask saga Det fant suksess internasjonalt da det hentet inn ytterligere 6 2,6 millioner i helgen. Imax Qum er nå oppe .22,2 19,2 millioner, som inkluderer 16,5 millioner dollar bare i Kina.

Demon Slayer Face Train Den ble utgitt i Europa i helgen og så en utgivelse i flere regioner. Filmen tjente over $ 30 millioner over hele verden på IMAX billettkontoret, og tjente 000 93 000 fra Storbritannia. Ytterligere markeder (inkludert Norge, Danmark, Sverige og Nederland) vil lanseres på IMAX-skjermer de neste ukene.

Vi sees neste helg Den trylle djevelen fikk meg til å gjøre det Publiser lokalt Rolig sted del II Publiserer i store markeder, inkludert Storbritannia, Russland og Midtøsten.

