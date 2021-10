“Et stort angrep og mye frykt”

Teori Newville “Bare” 7,9 sekunder bak “Welshman” på andreplass i rallymøtet denne fredag ​​middag Elphine Evans.

Til tross for at han var en Hyundai som led av understyring, fikk han ikke lov til å være så trygg som han ønsket å være, den belgiske sjåføren klarte å få riper på SS2 og var i kontakt med vinneren av det nylige rallyet Finland.

– Selv om vi ligger på andreplass og vi ikke er langt fra lederen, er jeg ikke særlig fornøyd. Teori Newville avduket på mikrofonen til Olivier Gaspard, RTBFs spesielle utsending til Catalonia. Jeg slet med understyringen om morgenen, og på slutten av syklusen var dekkene mine døde, noe som kostet meg dyrebare sekunder. Jeg gjorde mitt beste og prøvde å holde meg rolig. Vi begrenset tapet av tid, men jeg tror vi lett kunne få seks eller syv sekunder eller mer på alle tre nivåene uten denne understyringen. Men andre klager over det, og problemet ser ut til å være det samme for alle. Du må røre ved alt, vi har allerede endret mange ting under ringen, men vi kunne egentlig ikke forbedre ting. Vi kan gjøre fremskritt i ettermiddag, men det er andre også! Det er alltid vanskelig å gjøre opp for tapt tid om morgenen. Men når vi er gode, er vi med i kampen. Vi tok det store angrepet og vi hadde mye frykt fordi jeg ble sittende fast i bilen. Ellers kontrollerte jeg tempoet og gjorde det jeg måtte gjøre i morges med tillit til at det var mitt.