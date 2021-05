Et stort fiskeforedlingsanlegg som skal etableres i Liepaga / Article

Latvian Radio rapporterte 19. mai at fiskeforedlingsselskapet Syfud vil investere opptil 30 millioner euro i å bygge et nytt fiskeforedlingsanlegg på territoriet til det tidligere fiske hermetiseringsanlegget i Lebaga.

Byggingen av anlegget er planlagt ferdigstilt høsten 2022. Det nye anlegget vil skape minst 500 arbeidsplasser i regionen, men etter hvert som anlegget utvikler seg, kan antall ansatte øke til 800, Liepāja Special Economic Zone Council (SEZ) ) sa.

Lokalavis “Navnet Kurzim“Det ble tidligere oppdaget at den virkelige eieren og velgjøreren til Syfud Ltd var en litauisk forretningsmann med mye erfaring i denne sektoren.

I en pressemelding uttalte eier av Syfud Sigitas Ambrazevičius, som planlegger å drive et nytt fiskeforedlingsanlegg som ennå ikke er til stede i Latvia, at Syfud ikke ville konkurrere med lokale leverandører om hermetisert eller frossen fisk, men heller forberedt på konsum, først med fokus på norsk laks.

Tidligere besto fabrikkens hovedproduksjon av en rekke hermetiske fisker, men den nye eieren bestemte seg for ikke å produsere den ved å se krabbepinnen og de vakuumpakkede norske laksefiletene eksporteres. Forretningsmannen forklarte at råvarene vil bli kjøpt i Norge og USA.

“Vi vil eksportere 90% av produksjonen til Vest-Europa og overlate 10% til det baltiske markedet,” sa Syfud-eier Sigitas Ambrazevichos til media.

Anlegget planlegger å bruke avanserte automatiserte produksjonsteknikker for å sikre høy produktivitet og dermed konkurransedyktig lønn for arbeidstakere i fiskerisektoren. Forretningsmannen sa at det ville være arbeid for matteknologer, prosesseksperter, kvalitetsledelsesspesialister og handelsregulatorer.

Mange nødvendige fagpersoner finnes allerede på fabrikker i Litauen, men det meste av personellet vil bli søkt i og rundt Liepāja.

Syfud er et selskap registrert i Latvia med litauisk hovedstad, som i februar i år kjøpte det tidligere konserveringsanlegget Liepājas fra Trasta Komercbanka-raffineriet. Den første produksjonslinjen med liten kapasitet er planlagt å starte i høst, men produksjonen er garantert med full kapasitet høsten 2022.

“Et selskap med ekspertise i Litauen innen et bestemt, men regionalt felt. Et godt eksempel på dette er at du også kan gå inn og fylle ut Liepaja som for øyeblikket mangler matproduksjon fra et naboland,” sa Liepāja SEZ-direktør Jānis Lapiņš.

I løpet av de siste tre årene har 11 nye fabrikker blitt bygget i Liepaja og mange andre blir bygget.