“Et stort sett forbigående fenomen,” sier nasjonalbanksjef Pierre Winch

De siste ukene har flere økonomiske indikatorer vist at den globale konteksten forverres. Men på dette tidspunktet bekymret ikke nasjonalbanksjef Pierre Winch seg: “Det må sies at vi i seks måneder har hatt gode økonomiske nyheter konsekvent i riktig retning. Kort tid før ferien sa jeg til meg selv at på et tidspunkt kommer vi til å ha litt mindre nyheter. Bra og det er hva som skjer i dag. Det er fortsatt generelt gunstig, så vi har fortsatt indikasjoner på en bedring som kan være mindre bærekraftig enn vi håpet for en måned eller to siden enn vi håpet for seks måneder siden. Det som er sant er at usikkerheten om inflasjonen har økt. Så vi har hatt overraskelser, sier vi, med høyere inflasjon enn forventet som ser ut til å vare litt lenger enn vi trodde. Jeg tror det i stor grad er et midlertidig fenomen, men vi kan ikke lenger utelukke at det vil vare mye lenger, sannsynligvis ha en negativ innvirkning på kjøpekraften, kanskje litt mindre i Belgia fordi vi har indeksering Automatic. Vi må sette rekorden rett: Vi har hatt økonomiske nyheter som har vært svært gunstige i flere måneder, og den er litt lavere i dag ” Forklarer i RTBF-mikrofonen.

“Siden vi opplever mangel slik vi ser dem i dag, har vi ikke opplevd det siden 70-tallet, og det var litt annerledes, det var oljesjokkene. Så vi er ikke vant til det og vi har ikke alltid de nødvendige verktøyene. Vi prøver å forstå bedre hva som skjer. Grunnsaken er den samme som de forteller seg selv at det folk ikke kan kjøpe i dag på grunn av mangel, vil de kjøpe i morgen. Dette er for eksempel det vi observerer for det tyske tilfellet: vekstprognosene er nedjustert i år, men omtrent samme andel er oppjustert for neste år. Så, hvis bare, noen spesielle varer er ikke tilgjengelig i dag, men vil være i morgen, og derfor en liten forsinkelse i utvinning, det spiller ingen rolle. Hvis det fører til en dypere negativitetsspiral, kan det være en større bekymring.” fortsatte.

Angående Mangel på arbeidskraft observert i Belgia, De “Det er både dårlige nyheter fordi det begrenser vekstpotensialet, men det er også gode nyheter. Det betyr at unge mennesker som skal ut på arbeidsmarkedet og personer som ikke kommer ut på arbeidsmarkedet, men som ønsker å komme tilbake, har sjanser i dag. at folk i min generasjon ikke var fordi arbeidsledigheten var høyere og kanskje påvirket Men det betyr også at risikoen i form av økonomisk politikk kan være lavere for å støtte økonomien generelt, uten diskriminering, og mer målrettet politikk for å prøve å oppnå så mye som samsvarer som mulig mellom funksjonene som kreves i økonomien og opplæringen, og de mangfoldige og varierte evnene til folk som kommer inn på arbeidsmarkedet eller ønsker å komme tilbake.»

Om inflasjon sier Pierre Winch: “Vi var veldig klare under vår strategigjennomgang, på ECB-nivå. Det er klart vi ønsker å gå til 2%. Så vi pleier å si at vi ikke er der, og i dag tror vi virkelig at dette er ganske mye et forbigående fenomen og det er i dag, strukturelt sett, Vi er ennå ikke sikre på at vi kan holde oss på en inflasjonsrate på 2 % så lenge.Det får oss til å vente og se når det kommer til pengepolitikk, dvs. å ikke heve renten ved å få panikk, fortelle selv at inflasjonen er på 3,5%. Vi må være på vakt. Hvis inflasjonen forblir over 2%, noe som skjer nå, en stund, må vi sannsynligvis heve rentene raskere enn forventet.”Konkluderer.