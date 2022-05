Et stort vendepunkt mot kvanteinternett

Bildet levert av Delft University of Technology 25. mai viser forskere som bygger et nettverk av kvanteteleportasjonsnotater.

Ved å lage et grunnleggende nettverk for utveksling av informasjon gjennom tredobbel teleportering, har forskere tatt et nøkkelsteg mot et svært sikkert kvanteinternett, avslørte de i en studie onsdag.

Et kvante-internett – som ikke burde se dagens lys på ti år – er et storstilt nettverk som forbinder brukere med nye applikasjoner og «kan ikke oppnås gjennom det klassiske nettet», forklarer AFP Ronald Johnson ved University of Delft (Nederland). ), medforfatter av boken, publisert i tidsskriftet Nature.

Kommunikasjon er ikke i form av klassiske biter – 0-er og 1-er i bunnen av databehandling – men kvantebiter (kubits).

Disse sluttene bruker kvantefysikkens lover, som styrer verden i en uendelig liten skala. En av disse egenskapene, også kalt kompleksitet, er et særegent fenomen der to fangede partikler virker identisk uavhengig av avstanden som skiller dem: de deler samme posisjon som om de var forbundet med en usynlig tråd.

Tilstanden til den fangede quilten deles med den andre, og integreringen deres er så perfekt at man snakker om teleportering: i teorien endrer en endring i egenskapene til den andre, mens den i den andre enden av jorden umiddelbart endrer egenskapene til den andre. .

Kvantebiter kan for øyeblikket overføres via optiske fibre, men teleportering er begrenset: utover hundre kilometer blir signalet svekket eller tapt. Hvis vi ønsker å opprettholde ende-til-ende-problemet, må avslutningene kobles direkte med en kvante-«kjede».

– Alice, Bob og Charlie –

Dette er utnyttelsen beskrevet i studiet av naturen, der forskere introduserte et relé for å utvide rekkevidden av kommunikasjon. Kvantekommunikasjon, som bare var for to skuespillere kjent som Alice og Bob, kan nå stole på som den tredje karakteren, Charlie.

Eksperimentet fant sted ved to av Qtechs laboratorier, i samarbeid med Delft University of Technology og det nederlandske selskapet DNO.

Diamantbaserte dyner plasseres på en krets som er sammenkoblet av tre såkalte «kvantenoder». Alice- og Bob-nodene er plassert i to laboratorier med flere meter fra hverandre og er forbundet med fiberoptikk, samt direkte av Bob Charlie. Alice og Charlie kan ikke snakke med hverandre nå.

Forskerne sporet først opp de fysisk koblede endene (Alice-Bob-paret og Bob-Charlie-paret). Bob ble deretter brukt som mekler og, gjennom prosessen med å endre problemet, var han i stand til å fange Alice og Charlie.

Selv om de ikke var fysisk tilkoblet, var de to sistnevnte i stand til å sende en melding direkte til hverandre. Signalet var av utmerket kvalitet uten tap – en utfordring gitt den ekstreme ustabiliteten til en kvantebit.

I henhold til kvanteregler kunne denne utvekslingen foregå i den største hemmelighet: med problemer vil ethvert forsøk på å avskjære eller høre meldingen automatisk endre prisen og ødelegge selve meldingen.

Dette første kjernekvanteteleporteringsnettverket baner vei for storskalaforbindelser: det demonstrerer i laboratorieskala prinsippet om en pålitelig kvanterepeater – den populære popen – som kan plasseres mellom to noder i en avstand på 100 km, og dermed øke styrken . Av signalet.

Forskere beskriver oppdagelsen beskrevet i naturen som en «suksess for grunnleggende vitenskap» og en «virkelig løsning for å ta anvendt kvantefysikk til neste nivå», velkommen en «Nyheter og synspunkter». .

Når han snakker om kvanteinternett, beskriver fysiker Ronald Johnson et univers der kommunikasjon er «svært sikker» og dataenes personvern, nettverk, overfølsomhetssensorer garantert av fysikkens + naturens lover + tilgjengelig i skyen … «.

Å oppdage applikasjoner i kvantenettet er «et forskningsfelt i seg selv,» legger forskeren til som tror denne nye verdenen vil bli født «innen 20 år».