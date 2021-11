Et tiår med konflikt

Vil krigen mellom Armenia og Aserbajdsjan gjenopptas? Denne tirsdagen fant de mest intense sammenstøtene siden slutten av 2020-konflikten sted. Verst: 25 armenere døde eller savnede, 7 av de aserbajdsjanske soldatene ble drept, sårede og 13 armenske fanger tatt til fange av Aserbajdsjan. Armenske styrker trakk seg tilbake og forlot to militære stillinger. Aserbajdsjan gir Armenia skylden for de nylige kampene, og anklager landet for å angripe stillinger i Kalbazar- og Lachin-distriktene vest for Karabakh. Disse distriktene ble returnert til Baguio av Jerevan i fjor etter tre tiår med armenske hender. Siden våpenhvilen i november 2020, Spente hendelser og episoder Fulgte hverandre, men denne gangen var konfrontasjonen direkte og voldsom. Denne økningen fortsetter i noen uker. Til tross for et år med 2000 soldater fra de russiske fredsbevarende styrkene.

Den ene krigen ble vunnet av Armenia og den andre av Aserbajdsjan

Konflikten i 2020 handlet om skjebnen til separatistene Nagorno-Karabakh. Denne fjellrike regionen er tett befolket av armenere Nesten 150 000 mennesker. Kampen begynte 27. september 2020 og varte i seks uker.

Armenia, Christian, har tradisjonelt alliert seg med Russland. Hydrokarbonrike Aserbajdsjan, sjiamuslimske og tyrkiske talsmann alliert med Tyrkia.

Mer enn 6500 mennesker ble drept i konflikten i fjor. Armenia ble tvunget til å avstå til Aserbajdsjan mange av breområdene rundt Nagorno-Karabakh. (Også kjent som Nagorno-Karabakh, Nagorni betyr “Høy“Hvor”Fjellbasert“Av armenere på russisk eller Artzak). Armenerne mistet to tredjedeler av kontrollen. En enkelt gangvei i Latsin, kontrollert av russerne, forbinder fortsatt Armenia.