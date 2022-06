Et TikTok-filter for å promotere AirPods 3

Apple kunngjør sine nye in-ear-hodetelefoner på en veldig original måte.

Ingen grunn til å tegne bilder: TikTok er det sosiale nettverket for øyeblikket blant unge mennesker. Siden den første inneslutningen har aktiviteten på den kinesiske plattformen tatt et betydelig sprang, og videoene som publiseres hver dag teller tusenvis. Og dette fenomenet, Apple ser ut til å ha forstått det ved å publisere et filter som ikke vil være fremmed for deg i applikasjonen.

Husk at på 2000-tallet satset bandet til Steve Jobs stort på iTunes, så mye at de annonserte det på TV med en veldig fargerik og veldig animert reklamefilm, der folk danset og hørte på musikk.

For noen dager siden gjentok Apple opplevelsen med en lignende kunngjøring for å fremheve Spatial Audio og AirPods 3, med den eksepsjonelle tilstedeværelsen til den britiske sangeren Harry Styles. Men åpenbart mener Apple at meldingen ikke har kommet godt nok gjennom. Derfor har det nettopp blitt publisert et filter på TikTok, med samme effekt som på TV.

Og siden vi alltid leter etter øyeblikk med intens glede, har vi prøvd dette filteret selv. Vær ettergivende…

_

