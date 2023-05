Et tilbakeblikk på den 6. utgaven av Bigpen Week

2023-utgaven av Bigpen Week åpnet tidligere i uken i sentrum av Paris. NACON tilbyr sin katalog med spill og tilbehør i 4 dager. Design- og utviklingsstudioer og -team tok turen for å dele med publikum prosjektene de har jobbet med i flere måneder.

Bigpen Week gir besøkende sjansen til å spille flere spill i forhåndsvisning.

Dette er spesielt tilfelle Robocop Rogue City Opprinnelig tilbudt av utviklerne av Teone, også Sherwood-gjenger, et samarbeidende actionspill som gjenforteller legenden om Robin Hood. Den slippes på PC og konsoller 19. oktober.

I et mer vanvittig miljø der zombier hersker, er Echo Software i ferd med å bli utgitt ParadiseZe-prosjektet, Spillet hans, som blander hack’n slash og overlevelse, vil være tilgjengelig på konsoller og PC senere i år.

Alle fire kampene er annonsert:

Asterix & Obelix: Helter Et samlekortspill med RPG-mekanikk, med et univers av irreduserbare ben. Spillet er utviklet av Jumpgate AB og vil være tilgjengelig på alle plattformer i september 2023.

Et samlekortspill med RPG-mekanikk, med et univers av irreduserbare ben. Spillet er utviklet av Jumpgate AB og vil være tilgjengelig på alle plattformer i september 2023. På motorsportsiden erOff road vil også bli hedret i år Flyover 2 . Racing- og kryssingssimuleringen utviklet av Neophyca kommer tilbake til konsoller og PC 19. oktober 2023.

. Racing- og kryssingssimuleringen utviklet av Neophyca kommer tilbake til konsoller og PC 19. oktober 2023. Begge ble utviklet av Divola Studios. Wild Shade: Unicorn Champions Og Dyrehospitalet Spill som appellerer til små og familier. Det første er et enhjørning-racingspill satt i en magisk verden, mens det andre tar rollen som veterinær for husdyr og fantastiske dyr. Begge spillene er beregnet til høsten 2023 for konsoller og PC.

Reklame er uendeligStudio Hecate og psykologisk skrekkspill Krigssykehuset, strategi- og overlevelsesspill, hver med en ny spillbar versjon. De vil være tilgjengelige på PC og konsoller henholdsvis 14. september og 26. oktober.

De mest atletiske spillerne blir ikke utelatt med den nye DLC Økt: Skate Sim, Sist annonsert og nye versjoner av sykkelspill Tour de France 2023 Og Pro Cycling Manager 2023 Den har mer strategisk spilling, oppdaterte oppsett og alle årets lag og ryttere.

Til slutt, før den offisielle lanseringen, Ringenes Herre: Gollum, blir også hedret og leder hver spiller på et uvurderlig oppdrag. Tedalic-lag reiste for å presentere spillet i sin endelige versjon.

NACON fortsetter å utvide tilbehørsutvalget med mange nye produkter.

NACON for Xbox

Lansert i 2021, har familien av offisielle enheter for Xbox Series X|S og Xbox One vært en stor suksess i Europa og Nord-Amerika. Den utvides med den splitter nye tilgjengelige og praktiske kontrolleren EVOL-X, som vil være tilgjengelig i september 2023. Den vil tilbys i klassiske svarte eller hvite farger og vil være tilgjengelig i flere nye versjoner, inkludert en transparent versjon med LED. .

NACON for endring

Nintendo Switch-tilbehør er et av de mest komplette på markedet. Et bredt utvalg av Switch, Switch Light og Switch OLED-kompatible ermer, inkludert flere offisielt lisensierte modeller (Frykt for Metroid, The Legend of Zelda, Mario Kart) er omtalt i arrangementet.

RIG fra NACON

Etter et vellykket år, med lanseringen av den nye PRO-serien, nærmere bestemt RIG 800 PRO, er RIG satt til å levere produktene som har gjort den vellykket på Bigpen Week. RIG jobber for tiden med en ny produktlinje som vil bli annonsert i løpet av de kommende månedene. Målet er å sementere merkevarens posisjon som ledende innen førsteklasses spilllyd og forsterke merkevarens løfter til spillere innen ytelse, innovasjon og design.