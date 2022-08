Et tungt slag for Camille Gombal som så to av showene hennes ble kansellert av TF1

«Dancing with the Stars», «Mask Singer», «Who Wants to Be a Millionaire?», «Stereo Club», «Plan C», «La Grande Incruste», «Camille & Images», «Marble Mania», » En familie» i gull», «Stereo Club»… Har vi noen gang sett en programleder gjøre så mye i løpet av fire år med programmer på samme kanal?







Dessverre for Cyril Hanonas tidligere protesje, har to av showene hans blitt kansellert av TF1. Disse er «Camille & Pictures», og «Marble Mania». Den første besto av å vise scener fra TV eller Internett, mens den andre tilbød en kulematch. Nå har han gitt ut den informasjonen.

Nok en skuffelse for programlederen: «minnespill»-prosjektet av typen «Pictal», til tross for måneders arbeid med dette konseptet, vil ikke se dagens lys. «Denne gangen la ikke Chanel for mye press på ham, de fortsetter å tro på ham, men han forsto budskapet. Denne avgjørelsen ga ham en skikkelig smell fordi han hadde jobbet i to år… Tross alt, trodde han ironisk nok i det, så det var et skikkelig slag,» sa en person nær Kamil Gombal til magasinet Here.

Vær trygg, vi finner TF1s kjære på «Dancing with the Stars» fra 9. september, og snart tirsdag 23. august får vi se et nytt dommerpanel komponert av Santal i den fjerde sesongen av «Mask Singer». Ladesou, Jeff Panakloc, Vitaa og Kev Adams (som har vært med ham siden første sesong).