Et uforståelig panikksalg av Bitcoin, som falt under 51 tusen dollar!

selgere Bitcoin Den var overraskende aktiv på fredag, noe som presset kryptovalutaen nedover i denne ukens prisklasse. Støtte under rundt $53 000 (med en veke under $51 000) kan stabilisere den nåværende nedgangen.

De BTC Den handlet for rundt $55 000 ved pressetid (22:00) og tapte omtrent 2 % i løpet av de siste 24 timene.

Det bullish momentumet har begynt å avta på de daglige og ukentlige kursdiagrammene, noe som betyr at oppsiden kan være begrenset mot motstandsnivået på $60 000. Foreløpig forblir den oppgående trenden på mellomlang sikt intakt, gitt hellingen til det 100-dagers glidende gjennomsnittet.

Men det er ingen forklaring på det kraftige fallet de siste timene, som bare genererte mer frykt i markedene med starten av helgen.

Sterk bunnstøtte mellom $52.000 og $53.000.

natur ” apatisk “Bitcoin har blitt fremhevet de siste ukene av Decentrader er et etterretningsselskap for kryptovalutamarkeder, noe som tyder på at den sakte nedadgående trenden er årsaken til økt frykt blant handelsmenn.” Oksen kan ta slutt«.

Analytikere antydet at når Bitcoin bryter ut av sitt nåværende område, ” Det mest åpenbare støtteområdet er rundt $52.000 til $53.000Nær punktet hvor prisen kollapset i mai tidligere i år.

anstendig sa,

« Hvis en dypere korreksjon skjer, vil det sterke støtteområdet være rundt 200DMA på $46 200 og det lavere støttenivået på $44 300. På oppsiden er det et viktig motstandsnivå ved rundetallet på $60 000.«