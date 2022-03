Et upublisert portrett av Lady Dee tatt for 34 år siden ble utgitt for første gang

Nyheter

Upublisert bilde.

David Bailey er mest kjent for sine legendariske scener. Fra Madonna til Beatles, alle de største kjendisene i verden har gått bak linsen hennes. Lady Diana er intet unntak fra regelen. Øyeblikksbildet av prinsessen ble sluppet under en utstilling på Kensington Palace i London. Tittel Livet gjennom Royal Lens), Holdes på Slottet til 30. oktober. På det aktuelle bildet kan Diana sees i et svart-hvitt-portrett. Bildet ble udødeliggjort i 1988 i en alder av 27 på forespørsel fra prinsessen. Den har ikke vært kjent for offentligheten før den har vært bevart i fotografenes arkiver i så mange år.

Noen ser likheten mellom dette portrettet og det som ble laget for å feire Kate Middletons 40-årsdag. «Life Through a Royal Lens»-utstillingen har som mål å vise frem den britiske kongefamiliens forhold til fotografi. Den viser spesielt hvordan du tar et bilde «Det britiske monarkiet formet måten verden ser på detClaudia Agott Williams, tilsynsmann for historiske kongelige palasser, legger til: » Dette tillot kongefamilien å tilby en spektakulær utsikt over deres liv og arbeid, forvandle det kongelige bildet og skape et enestående forhold mellom kronen og innbyggerne. ⁇ I menyen, eksklusive opptak inkludert det aktuelle upubliserte portrettet: