Et utrolig nytt bilde fra James Webb-teleskopet viser Saturn som aldri før!

Saturn fanget av James Webb-romteleskopets NIRCam-instrument 25. juni 2023. Kreditt: NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscareno (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Lee Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA), J. DePasquale (STScI).

Saturns ikoniske struktur observert James Webb romteleskop med imponerende nye detaljer (JWST), I et uthevet bilde Uventede trekk ved planetens atmosfære.

Tatt i infrarødt, Dette fantastiske bildet fanger Saturns ringer i all sin majestet, Lyset preller av dem og skinner mot bakgrunnen. Denne effekten er forårsaket av den spesifikke infrarøde bølgelengden som brukes i filmen (3,23 mikron).

Ved denne bølgelengden, Saturns atmosfære, rik på metan, absorberer nesten alt sollys. Det vil si at dens karakteristiske linjer ikke er synlige. Ringene inneholder ikke metan og fremstår derfor med sin vanlige lysstyrke.

Ser etter mulige nymåner



Designet av forskere fra instituttet SETIDenne nye observasjonen av Saturn er ikke bare et vakkert bilde, Dette er en test av JWSTs evne til å oppdage svake måner rundt Saturn.

Hvis du ser nøye på bildet, Du kan skimte tre små lys til venstre for gassgiganten. Dette er månene Dione, Enceladus og Tethys. Dette bildet er et vitnesbyrd om teleskopets evne til å oppdage måner Oppdagelse av hittil ukjente satellitter som kretser rundt Saturn, Det gir forskerne et fullstendig bilde av planetens nåværende miljø og dens fortid.

Bilde av Saturn og noen av dens måner. Individuelle ringer er navngitt. Kreditt: NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscareno (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Lee Fletcher (University of Leicester), Heidi Hamel (AURA), J. DePasquale (STScI).

«Vi er veldig glade for å se JWST produsere dette vakre bildet, som bekrefter at våre dype vitenskapelige data også har gitt gode resultater,» sa Dr. Matthew Discareno, hovedetterforsker ved SETI Institute. «Vi kan ikke vente med å grave dypere inn i utstillingene for å se hvilke funn som ligger foran oss.»

Nye detaljer om Saturns atmosfære



Interessante funn er allerede gjort, ettersom filmen avslørte det forskere kaller Uventede trekk assosiert med øvre stratosfæriske aerosoler i Saturns atmosfære.

Disse inkluderer store mørke strukturer på den nordlige halvkule som ikke er på linje med planetens breddegrader. Forskere har tidligere funnet lignende trekk i Jupiters atmosfære. I tillegg, Regelmessige sesongmessige endringer er observert, inkludert Saturns nordlige halvkule om sommeren og sørlige halvkule om vinteren.

Dette bildet er en del av en serie med dyp eksponeringsbilder som forskere bruker for å se nærmere på Saturns ringer. i håp om å identifisere nye ringstrukturer. De dype eksponeringene i dette bildet lar oss lese de veldig tynne ringene til den ukjente planeten på bildene ovenfor.