Et verktøy for å identifisere alt arvestoffet til bakterier

Som en del av den globale kampen mot bakteriers økende resistens mot antibiotika, har forskere utviklet et verktøy som er i stand til å identifisere alt genetisk materiale til bakterier. Dette betydelige fremskrittet vil bidra til å redusere avhengigheten av antibiotika ved å tillate raskere identifisering av patogener.

Professor Erika Eiser fra Institutt for fysikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) forklarer: «Vi har utviklet et enkelt verktøy som kan identifisere alt arvestoffet til bakterier. Det lar oss raskt finne ut hva slags bakterier som infiserer en syk person eller dyr, eller hva slags bakterier som finnes i mat eller miljø. Er det nødvendig å bruke antibiotika mot bakterier, og i så fall hvilke medikamenter som skal brukes for å redusere mengden medikamenter?Vi kan bestemme oss for det.

Metoden, utviklet av et internasjonalt forskerteam, eliminerer behovet for et trinn kalt «genamplifikasjon», hvor flere kopier av genetisk materiale lages for enklere analyse. Dette trinnet kan hoppes over nå, noe som fremskynder prosessen.

«Ved bruk av metoden brukt i tidligere simuleringer kan vi analysere hele DNA-et til bakterier uten genomamplifisering.» Professor Iser bemerker.

Metoden er avhengig av evnen til å gjenkjenne korte sekvenser av bakterielt DNA. Forskere observerer hvordan disse sekvensene binder seg til forskjellige DNA-varianter festet til kolloider, partikler oppløst i en væske. Bakterier, ved å binde seg til disse kolloidene på forskjellige måter, forårsaker deres aggregering, og letter dermed deres raske identifikasjon.

Selv om disse funnene fortsatt er i de tidlige stadiene, fremhever professor Iser deres potensiale innen områder som mattrygghet, sykdomskontroll og miljøovervåking. Han erkjenner imidlertid at mer arbeid må til før denne metoden er allment akseptert.

«Resultatene kan gi oss en pålitelig metode for å identifisere patogener innen felt som mattrygghet, sykdomskontroll og miljøovervåking.» Professor Iser avslutter.

Med flere og flere bakterier som blir resistente mot antibiotika, gir dette gjennombruddet håp for fremtiden for kampen mot bakterielle infeksjoner.

