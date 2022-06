Et vertikalt tak solcelleanlegg som testes i Norge – pv Press International

Over Easy Solar AS-taket har en pilot utviklet et vertikalt solcelleanlegg som gir mulighet for to produksjonstopper, kl. 11.00 og 19.00. Den ble brukt i et skolebygg i Oslo.

I følge Internasjonalt pv-magasin

Norwegian Startup Over Easy Solar AS har fullført det første pilotprosjektet for å anvende sin vertikale solcellemodulteknologi på takapplikasjoner. 5 kWp-systemet ble installert i et skolebygg i Oslo, sa administrerende direktør Trigway Mongstad. pv- magasin. Vi brukte vår modulløsning i en høyde på 31,4 cm over takbelegget, uten behov for stabilisering eller justering, og vi er i ferd med å sjekke den for bruk i hver bygning og i vindtilstand.

Solcelleanlegget eies av Oslo kommune, som har gitt støtte gjennom sitt Smart Oslo Innovasjonsfond. Dette systemet skal hovedsakelig brukes til eget forbruk og vil selge mer strøm til spotpris til nettet under det norske nettomålesystemet. «Orienteringen vi velger fører til den første produksjonstoppen klokken 11.00 og den andre toppen klokken 19.00, noe som forklarer fordelene med å plassere vertikale solcellepaneler på høye breddegrader.» Ifølge Andreas Nilsson, energi- og miljørådgiver i Kommunesøknaden Oslobygg. Energiproduksjon passer «nøyaktig» med skolens etterspørselsprofil.

Over Easy Solar brukte sine 150 spesialiserte solcellepaneler, som er basert på heterojunction solcelleteknologi. De er 22 % effektive og har en temperaturkoeffisient på -0,26 C. Panelene kommer i form av ferdigmonterte enheter på 50 volum, som gjør at de kan monteres raskt. Geometrien til de plassbesparende vertikale panelene krever liten eller ingen justering eller stabilisering, noe som forenkler monteringsarbeidet. Hver enhet måler 1600 mm x 1510 mm x 350 mm og veier 24,5 kg. Den har også et IP68-hus og 3,2 mm dobbelt herdet glass.

«Vi jobber for å bringe kostnadene til et konkurransedyktig nivå med konvensjonelle solcelleinstallasjoner,» sa Drigway Mongstad. Modularisering av det vertikale systemet er viktig for kostnadsreduksjon. Ved å integrere monteringssystemet i produktet kan du redusere kostnadene og gjøre installasjonen mye raskere og enklere enn konvensjonelle solcelleprodukter. Ifølge påstandene ble den komplette installasjonen satt opp i løpet av en time, med to arbeidere som rettet opp enhetene. Nå ønsker selskapet å markedsføre sin løsning.