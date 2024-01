Et vinduspanel løsner underveis: et fly som er tvunget til å nødlande i USA

Et fly fra Alaska Airlines med 177 personer om bord nødlandet i Oregon (nordvest) fredag ​​etter at passasjerer rapporterte at et vinduspanel falt av flyet, sa selskapet. Flight 1282 tok av fra Portland internasjonale lufthavn rundt klokken 17.00 (02.00 lørdag) før han returnerte trygt «etter å ha rapportert et trykkproblem for mannskapet,» sa Federal Aviation Administration (FAA) på sosiale medier.

Bilder lagt ut på sosiale medier viste at flyets vindu ble knust, med oksygenmasker hengende fra flyets tak. Kyle Ringer, en passasjer på flyet, fortalte CNN at vinduet hadde eksplodert kort tid etter start. «Det var virkelig brutalt. I høyden løsnet vinduspanelet bare, og jeg merket det først da oksygenmaskene kom ned,» sa han.

En annen passasjer, Vi Nguyen, fortalte The New York Times at hun ble vekket av en høy lyd under flyturen. «Jeg åpnet øynene og det første jeg så var en oksygenmaske foran meg,» forklarte han, «og jeg så til venstre og sidepanelet var borte.» «Det første som kom til meg var «Jeg kommer til å dø,» la han til. National Transportation Safety Board, FAA og Alaska Airlines sa hver at de undersøkte hendelsen.