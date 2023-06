Et virus har plaget iPhone i 4 år.

Et sofistikert cyberangrep rammer Kaspersky, det berømte russiske cyberforsvarsselskapet. Trianguleringsskadelig programvare har plaget iMessage i flere år.

I henhold den interne rapporten, Trianguleringsskadelig programvare er utbredt på iPhone. Faktisk infiltrerer denne spionvaren i hemmelighet ansattes iPhones. Konsekvensene er alarmerende: Tyveri av sensitive data og hemmelig opptak av samtaler. Her er hvordan historien utspiller seg i tre fengslende akter.

Akt I: Djevelens felle lukkes

I et scenario som er en cybertriller verdig, blir Kaspersky, det berømte russiske cyberforsvarsselskapet, offer for et ødeleggende nettangrep. Og dette i mer enn 4 år. Faktisk infiltrerer den fryktede Triangulation-malwaren snikende ansattes iPhones, uten at de trenger å samhandle.

Nærmere bestemt utnytter den sofistikerte skadevare en uventet feil i Apples direktemeldingssystem, iMessage. Viruset går gjennom et vedlegg som er usynlig for brukere.

Akt II: De ondsinnede kreftene ved triangulering Malware avslørt

Når triangulering er infiltrert, utløser den en rekke ondsinnede handlinger. Den samler inn og overfører diskret sensitiv informasjon. Vi snakker om bildene og geolokaliseringen av enheten. Men mer bekymringsfullt, skadelig programvare kan på en diskret måte aktivere iPhones mikrofon. Takket være dette kan Triangulation ta opp samtaler i nærheten.

Når lydopptakene er hentet, blir alt overført til serverne. Skadevaren kan deretter «gå offline» i en periode før den dukker opp igjen for å fortsette datainnsamlingen. Og så med en gang.

Akt III: Sporing av den usynlige fienden og spørsmål på iOS

Kaspersky-eksperter oppdager endelig uregelmessigheter i Wi-Fi-nettverket fra infiserte iPhones. Takket være dette kan de ha vært i stand til å oppdage tilstedeværelsen av Triangulation malware. Deres omfattende etterforskning avslører at denne trusselen har vært aktiv i minst fire år, noe som tyder på et massivt tyveri av sensitive data.

Dette angrepet reiser spørsmål om sikkerheten til iOS, Apples lukkede operativsystem. Faktisk antyder forskerne at dette systemet tilbyr et ideelt tilfluktssted for spyware, uten at brukerne vet det.

Dette skadelige nettangrepet rettet mot Kaspersky fremhever den alltid tilstedeværende trusselen fra sofistikert skadelig programvare. Det minner oss om viktigheten av å være årvåken og forsterke sikkerhetstiltakene våre, selv på iPhones som anses som trygge.

