Et vulkanutbrudd rammer en havneby: hus begynner å brenne

Lava fra en vulkan som brøt ut nær fiskehavnen Grindavik sørvest på Island søndag satte fyr på tre hus i området, hvis innbyggere hadde blitt evakuert timer tidligere. Dette er Islands femte vulkanutbrudd på nesten tre år, med det forrige som skjedde i samme område om kvelden 18. desember. Men lavaen nådde ikke hjem på 51 år. Seismisk aktivitet intensiverte i løpet av natten, og noen få dusin innbyggere som hadde bosatt seg på nytt i slutten av desember i denne lille byen omtrent førti km sørvest for Reykjavík, ble evakuert rundt klokken 03.00 lokal tid (04.00 i Belgia). .) To sprekker åpnet seg senere, en omtrent 400 meter fra byen klokken 08.00, og en annen ved kanten av de første husene ved middagstid, og spydde ut store strømmer av lys oransje lava, ifølge det islandske meteorologiske kontoret (IMO). På ettermiddagen ble de to første husene truffet av den brennende vulkanen og brøt umiddelbart opp i flammer, og sendte ut enorme støter av svart røyk, ifølge bilder fra overvåkingskameraer sendt av islandsk offentlig fjernsyn. Et tredje hus ble også brent senere. «I en liten by som dette er vi alle som familie, vi kjenner alle hverandre som familie, så det er en tragedie å se dette skje.» Svarer AFP Sven Ari Gudjansson (55), bosatt i Grindavik som ble evakuert i november. «Det er uvirkelig. Det er som å se en film.»Han legger til at han jobber i fiskeindustrien. «Svart dag» READ Krise i Ukraina: Russiske tropper beordret til å invadere Ukraina, ifølge amerikansk etterretning

-->

På en pressekonferanse uttrykte Islands statsminister Katrin Jakobsdóttir beklagelse «En mørk dag for Grindavik og hele Island.» «Men solen vil stå opp igjen», Hun lovet. «Vi vil møte dette traumet sammen.»

Grindavik, hjem til 4000 mennesker, ble evakuert 11. november som en forholdsregel etter hundrevis av jordskjelv utløst av bevegelse av magma under jordskorpen – en forløper til et vulkanutbrudd.

Disse jordskjelvene skadet byen og skapte store sprekker i veier og hus og offentlige bygninger. «Sist gang lava nådde hjem var for 51 år siden»President Gudney Johansson husket under en sjelden tale på offentlig fjernsyn. «Vi håper ting vil roe seg ned og alle kan komme tilbake, men (…) alt er mulig. Vi må være optimistiske.»han la til.

Kort tid etter utbruddet 18. desember fikk innbyggerne en kort stund vende tilbake til Grindavik, deretter permanent evakuert fra 23. desember, natt fra lørdag til søndag. Bare noen få dusin innbyggere kom tilbake til hjemmene sine. Myndighetene ga lørdag kveld en ordre om å evakuere byen innen mandag på grunn av den seismiske aktiviteten og dens innvirkning på eksisterende sprekker i byen. Så de måtte få opp farten om natten.

forsvinning

Avgjørelsen kom overraskende etter at den 51 år gamle islendingen forsvant onsdag mens han jobbet i en privat hage.

Mannen, som ikke ble funnet, falt mer enn tretti meter ned i sprekken. Myndighetene følger nøye med på det geotermiske kraftverket Schwarzenegger som ligger i samme område, og som leverer strøm og vann til rundt 30.000 mennesker som bor i området, og hvis installasjoner er beskyttet av en vegg.

Fram til utbruddet i mars 2021 hadde Reykjanes-halvøya, sør for hovedstaden Reykjavík, vært spart for utbrudd i åtte århundrer.

Mellom august 2022 og juli 2023, 18. desember 2023 og denne søndagsmorgenen hadde vulkanologer fire tegn på gjenopptakelse av vulkansk aktivitet i regionen.

Fire dager etter utbruddet 18. desember kunngjorde tjenestemenn at vulkansk aktivitet hadde stoppet, men kunne ikke si om utbruddet var over på grunn av muligheten for lava som renner under jorden. Trettitre vulkanske systemer antas å være aktive i dette landet med ild og is, den mest vulkanske regionen i Europa.