Ethias byr på kaffe til Hogeschool PXL-elever

Som en del av #FailBetter, Ethías ønsker å oppmuntre unge mennesker til å ta nye steg i livet. Et liv som er bygget gjennom prøving og feiling. Og om nødvendig er Ethias der for å hjelpe dem. Strategien, opprettelsen og utviklingen av denne nye kampanjen er utført av brandtech-byrået Gaselle, inkludert AI-krasjeksperimentet. Denne aktiveringen, for første gang i Belgia, gjør kunstig intelligens gjennom Midjourney tilgjengelig for alle belgiere. For tiden besøker forsikringsselskapet flere høyskoler og universiteter i Flandern og Wallonia for å dele ut kaffe til studenter under slagordet «Fail Fuel». Første etappe fant sted torsdag 19. oktober kl Høyskole PXL i Hasselt.

FEIL ER OGSÅ VERDIG

Veien til voksenlivet er ikke alltid lett. Hos Ethias er vi klar over dette. Når du prøver nye ting, når du tar dine første skritt inn i voksenverdenen, er det å gjøre feil en del av spillet. Det er nettopp de feilene som lar deg lære, vokse og bli den du er, du er ment å være. #FailBetter

Ungdomspartner

Fordi unge naturlig nok ønsker å prøve og prøve, og fordi Ethias ønsker å oppmuntre denne entreprenørånden, har Ethias bestemt seg for å posisjonere seg som partneren for unge mennesker i begynnelsen av deres voksne liv. «Forsikringsverdenen er ofte på vakt mot unges uerfarenhet. Ethias ønsker rett og slett å oppmuntre unge mennesker til å ta nye steg, i sitt eget tempo… Og hvis noe ikke går som planlagt, er Ethias der for å hjelpe dem .fordi å feile er menneskelig», forklare Vincent Pecassemarkedssjef i Ethias. «Det er en del av å oppleve nyhet. Det hjelper deg å vokse i livet.

#Fuel Failure

Opplæring og studier er selvsagt et ubestridelig steg på veien mot voksenlivet og forme ungdommens fremtid. Selv på videregående skole og høyskole lærer vi, vokser, og noen ganger møter vi feil. Derfor var det opplagt for Ethias å være tilstede på campus. Ethias ønsker med sitt «Fail Fuel»-konsept å tilby alle studenter en god kaffe i begynnelsen av studieåret. Selv om de første ukene har gått, hindrer ikke det elevene i å fortsette å feire. Men neste morgen kan de oppleve en «tøff oppvåkning» 😉. Det er her Fail Fuel kommer godt med.

Første stopp: PXL Graduate School. Derfor var Hogeschool PXL, det største universitetet i Limburg, svært entusiastiske for å sette fart på denne visjonen og signere nåtiden.

«En feil er rett og slett et skritt mot suksess. Ved å snuble fra tid til annen får man kunnskap, utvikler seg og går videre. På PXL Graduate School er vi også alltid der for å støtte elevene våre slik at de kan fortsette å utvikle seg. Det er derfor «Vi er også glade for at Ethias har valgt vår høyere utdanningsskole som partner for å lansere denne aksjonen», sa daglig leder Ben Lambrechts.

Campus omvisning

Neste uke vil Ethias også være til stede ved andre høyskoler og universiteter i Flandern og Vallonia. Totalt skal det deles ut 2000 kaffe. Vil du vite mer om #FailBetter? Sjekk raskt www.ethias.be/failbetter.