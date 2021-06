To dager etter at Siban Hassan slo verdensrekorden på 10 000 meter på Henkelo, forbedret Etiopias Letssenpet Gide – som konkurrerte på samme spor i den nederlandske byen – merket på ytterligere fem sekunder for å slå etiopiske rettssaker på tirsdag.



Hassan løp 29: 06.82, nesten 10 sekunder under rekorden som ble satt av Almas Ayana ved OL i 2016, men Giddy, som satte verdensrekorden på 5.000 meter i fjor, avsluttet den nye rekorden 29: 01.03, mer enn et minutt tidligere enn andreplass CG Kepreselama tirsdag.

Ionas gullmedaljeopptreden i Rio er uovertruffen av den kinesiske løperen Wang Junixas kontroversielle 1993: 29: 31.78, men skoteknologi med karbonplater og tette skuminnlegg gjør at idrettsutøvere kan rive rekordbøker.

Kite, 23, med hjelp av bølgeteknologi, er stolt over å være den første kvinnen som setter verdensrekorder på 5.000 og 10.000 meter etter Norges Ingrid Christians fra 1986-1993.

“For en spesiell kveld, etter en verdensrekord på 5000 meter er jeg nå stolt over å være verdensrekordholder på 10.000 meter. Det er det perfekte produktet for dette OL-året. [for next month’s Tokyo Games]. “