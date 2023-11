Kulturnyheter Ett klimaks er for mye! Denne scenen med Scarlett Johansson gjorde Joaquin Phoenix så ukomfortabel at han forlot settet.

I løpet av karrieren: Skuespillere befinner seg i merkelige situasjoner der de må levere en lyd, en følelse som ikke er åpenbar. Dette er hva som skjedde med Joaquin Phoenix i denne filmen.

Som 49-åring har Joaquin Phoenix gjort atten ting på kino… siden 2000, i Ridley Scotts «Gladiator» (som han nylig samarbeidet med om en annen freskomaleri, «Napoleon»). To år senere publiserte han Science Fiction | Spenn på M. Night Shyamalans «Identities» før han låner stemmen sin til animasjonsfilmen «Brother Bear» et år senere. Han ser ut til å kunne gjøre hva som helst – eller nesten. Hvis du husker ham – en av hans siste bemerkelsesverdige roller – Jokeren, vet detI 2013 gjorde han nok en stor endring ved å spille hovedrollen som «He». ! I denne filmen, vinner av Oscar for beste manus, kjøper en viss Theodore Twombly en kunstig intelligens for å komme seg etter et smertefullt brudd.

Kjærlighet 2.0

Den aktuelle AI-en, Samantha, er stemt av Scarlett Johansson. Her virker hun så søt, smart og morsom at Theodore blir forelsket i henne. Forholdet deres går et skritt videre, i en romantisk scene som Joaquin Phoenix i utgangspunktet slet med å skildre, «Vi prøvde å plukke opp en og han mistet den.» – betror den kjente skuespillerinnen i en episode av podcasten Lenestolekspert Publisert i fjor. «Han forlot studioet. Han trenger en pause! Samtidig forklarer Scarlett Johansson: «Du vil ikke høre stemmen din i det hele tatt. Og du vil ikke høre lyden du lager når du når toppen , som er falsk.

For skuespillerinnen var det en av de vanskeligste utfordringene i karrieren hennes, «innspillingen var utmattende», sier hun. «Hele filmen er 40 | Vi har registrert oss 50 ganger”. Det skal sies at skuespillerinnen ble låst inne i en liten lydtett hytte – for å møte den «veldig krevende» Spike Jones (regissør)! Utviklingen av manuset med Scarlett Johansson tok omtrent et år. 94 % av arbeidet vi ser på anmeldelsessiden Rotten Tomatoes fungerer.