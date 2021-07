Ett show ble slått av publikum etter showets ‘frekke og profesjonelle’ slutt

Publikum ble antennet etter gjesten Shakira ble frekt avskåret på slutten av The One Show Fredag ​​kveld.

Og fansen av showet har uttrykt sine følelser ved å sende forskjellige klager.

Den 44 år gamle colombianske sangeren dukket opp i showet og promoterte sin nye singel “Don’t Wait Up” – hennes første musikkutgivelse på fire år.

Leverandører Alex Jones Og Ronan Keating Waga Waga slet fordi showet møtte tekniske problemer da han prøvde å snakke med sangeren via videolink.

I et desperat forsøk på å snakke med stjernen sa Alex: “Kan Shakira spør oss nå? Showet har bare et minutt … men hva kommer tilbake?”

Shakira klarte en veldig kort respons – nøyaktig 45 sekunder – før den ble avskåret av den walisiske programlederen etter showet avsluttet.



(Bilde: BBC)



“Jeg er så spent, jeg var så imponert,” sa Shakira.

“Jeg føler meg som en hest som løper ut i skogen etter å ha vært i en boks i lang tid. Nå å være i et innspillingsstudio med alle samarbeidspartnerne er så trygt, alt jeg får blir dumpet.”

Men Alex hoppet raskt for å avbryte stjernen og sa: “Beklager, vi hadde tid …”

Showet har blitt mye kritisert på sosiale medier for håndteringen av situasjonen.

Mange fans kalte det “respektløst”: “Vi må få Shakira tilbake, det er respektløst. #TheOneShow @ BBCOne.”

En annen kommenterte: “Beklager, #TheOneShow, men å kutte ha shakira var utrolig frekk og profesjonell.

“Hvis du visste at du bare hadde noen sekunder til, burde du ha redusert tapene dine i stedet for å tømme en internasjonal musikkstjerne effektivt.

“Jeg tror beklagelseserklæringen er en forpliktelse.”

“#TheOneShow flau #Shakira,” la en tredjedel til.



(Bilde: BBC)



En fjerde skrev: “Om dette er så trist, de kuttet Shakira og snakket i bare 45 sekunder på #TheOneShow.”

I begynnelsen av måneden, Ed Sheeran Var Alex ble tvunget til å reparere dårlig etter en flyulykke.

Alex berømmet den 30 år gamle Galway Girl-sangeren og dukket opp i showet for å diskutere sangen Bad Hobbits med statistikk.

Men til tross for hans gode komplimenter tok ting en dårlig vending da sangeren ble tvunget til å redigere komponisten på flere punkter.

The One Show sendes på BBC One på hverdager kl.