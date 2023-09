Ettårige statsobligasjoner: Belgierne har tegnet seg for nesten 22 milliarder euro… Hva er innvirkningen på landets finanser?

Hva er konsekvensene av suksessen til disse statsobligasjonene for den belgiske statskassen? «Vi har gode nyheter«, forsikrer Jean Depot, direktør i Gjeldsetaten. Spesielt kan vi identifisere de positive konsekvensene på siden av rentebelastningen og på statsbudsjettet.

Og så har gjeldsbyrået allerede i forrige uke notert positive endringer i rentene som belastes Belgia for sine OLO-operasjoner, langsiktige obligasjoner og pengene som Belgia låner på lang sikt i finansmarkedene. Forskjellen mellom rentene som ble fulgt i Belgia og de som ble mottatt av store suverene land som Frankrike eller Tyskland gikk ned med 3 til 4 basispunkter. «Dette skyldes utvilsomt suksessen til statsobligasjonerJean Depot bemerker.Det gjør et godt inntrykk på finansmarkedene«Og han fortsetter og forventer å betale mindre (3 eller 4 basispunkter).»for å finansiere oss de neste ukene«.

Det vil representere, for lånene som Belgia fortsatt må frigjøre i år, en fordel på 2,1 millioner euro per år, en tiårsgevinst på 21 millioner euro, anslått av gjeldsbyrået. Under visse forutsetninger kan denne fordelen for statens økonomi stige til 150 millioner euro over ti år, bemerket sjefen for gjeldsetaten.

En annen konsekvens er at Belgia snart vil låne mindre fra finansmarkedene og i stedet vil bruke deler av pengene som samles inn under denne kampanjen til ettårige statsobligasjoner.

Dermed vil den belgiske staten redusere volumet av kontantutstedelser – kortsiktig gjeld – med 10,4 milliarder euro i løpet av de neste ukene. Gjeldsutstedelser på mellomlang og lang sikt som gjenstår å gjennomføre i 2023 vil også reduseres med 2,25 milliarder euro.