Etter 19 år og en fiasko er dette en Hollywood-film som ingen forventet

Dette er en av konsekvensene av fremkomsten av strømmeplattformer. For å tiltrekke seg flere abonnenter bør nye giganter alltid tilby mer fiksjon, samtidig som de er klar over at kreativiteten til Hollywood-manusforfattere ikke er ubegrenset.

Så den åpenbare løsningen er å lage det eierne store studioer har gjort i årevis, for eksempel Marvel, og oppdatere ethvert produkt som kan vekke interesse. Selv om det var en fiasko på den tiden.

På grunn av dette, til alles overraskelse, bestemte Twentieth Century Studios (tidligere Fox) seg for å relansere. League of Extraordinary Men, En stor skuffelse i 2003, overbeviste ikke kritikere eller publikum (179 millioner dollar på kvitteringer for et budsjett på 78 millioner dollar eksklusive reklame: dette var ikke nok til å dekke kostnadene). Ikke engang hovedrolleinnehaveren: Etter å ha spilt Alan Quartermine, bestemte Sean Connery seg ganske enkelt for å trekke seg og kunngjorde det. «Fools are in Hollywood now».

Men nå, på nitten år, har mye endret seg. Avengers-superhelten viste fullt potensial for gjenforening, og Disney, som hadde fått tak i studioet og dets filmrettigheter, innså at det var på tide å revurdere ideen om denne gjenforeningen av klassiske litterære helter. Midt i viktoriansk tid kom tegneserien til Alan Moore og Kevin O’Neill, som motarbeidet eventyreren Alan Quatermine, vampyren Mina Murray, Captain Nemo, Dr. Jekyll (og Mr. Hyde, nødvendigvis), veldig nærme. I tillegg til mektige fiender som Griffin (den usynlige mannen) Fu Manchu, Moriarty eller fremmede inntrengere Verdenskrig.

Oppussingsarbeidet ble betrodd manusforfatter Justin Heath Red Sparrow, Lone Ranger eller Revolutionary Road. Ærlig talt vet vi mer lovende bilder enn dette, men hvis han har mørket og kynismen til originalverket, er alt håp tillatt.