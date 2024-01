Etter 25 års eksistens har ikke denne MMORPG sagt sitt siste ord og annonserer allerede et år rikt på innhold for alle sine spillere

Er en av de første MMORPG tilgjengelig på markedet, og som en fransk sanger som har blitt verre enn ham ville sagt, han står fortsatt.

Utviklerne utnyttet det nye året til å dele sine planer for dette. 24-årsjubileum og dermed avsløre fjellet av innhold som er planlagt!

Et fargerikt jubileum for en av de eldste MMORPG-ene!

Du har sikkert allerede hørt om dette spillet, Grand onkel Mange andre MMORPG-er fulgte, og selv om du ikke har prøvd det, er det grunn til å bli imponert!

Skrevet siden nesten 25 år, 16. mars 1999, EverQuest Den er fortsatt tilgjengelig, og serverne er også tilgjengelige til tross for at årene har gått.

Utover enkelt servervedlikehold, utviklere fortsetter til og med å lage innhold For spillerne, og i år vil sikkert glede fansen, det blir mye å gjøre!

I sin offisiell bloggEverQuest-utviklere delte veikart Komplett liste over året, inkludert alle arrangementer og tillegg som er planlagt for 2024.

vi fant intet mindre enn 16 arrangementer langs veikartet som kommer Krydre opplevelsen. spillere, men det slutter ikke der.

Spilllagene nevnte også at spillere vil kunne glede seg over nye oppdrag og til og med et viktig tillegg: en helhet nytt raid !

En ny utvidelse for EverQuest?

Selv om spillet allerede er over 24 år gammelt og det er et andre spill (EverQuest 2) siden den gang er den første tittelen langt fra ferdig, da skaperne forklarte at en ny utvidelse skulle skje!

Fans kan glede seg, 31. utvidelse er planlagt for spillet og bør slippes i Desember, Det er lenge igjen, men det blir mye å glede seg til med de mange arrangementene!

Det er ganske imponerende hvor mye et spill koster. så gammel forblir lønnsomt for utviklerne, litt som Final Fantasy XI som også fortsetter å tiltrekke seg lojale følgere som hjelper til med å holde serverne flytende.

Hvis du aldri har prøvd denne gamle MMO, kan disse tallrike tilleggene for 2024 krydre oppdagelsen din!