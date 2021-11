Etter 3 års drift vil Fornites kinesiske servere bli stengt til tross for millioner av aktive spillere

Videospill dør hardt i Kina. Fra i sommer er trening av videospill for mindreårige i løpet av uken forbudt og kun 3 timer i helgene. I dag kunngjør Epic Games stengingen av kinesiske Fort Knight-servere, og etterlater millioner av spillere uten deres favoritt Battle Royale.

“Kl. 11.00 den 15. november vil vi stenge spillserverne og spillerne [en Chine] Kan ikke koble til lenger,» forklarte Epic Games i en pressemelding utstedt søndag 31. oktober. Allerede i dag er det umulig å registrere en kinesisk spiller Fjorten dager Og begynn å spille.

Dette resultatet kommer i en subtil sammenheng. I løpet av det siste året har Kina i økende grad begrenset bruken av videospill. Siden august i fjor har mindreårige dermed ikke kunnet spille i løpet av uken og kan bare se 3 timers moro i helgene. Også kinesisk digitalt selskap og andre partnerEpiske spill, Tencent i juli i fjor pålagt bruk av ansiktsgjenkjenning for å hindre mindreårige i å spille spill på en smarttelefon eller nettbrett om kvelden.

En annen versjon

Vi skal ikke lenger være programledere Fjorten dager, Som denne tegneserien Battle Royal, som da den ble utgitt på slutten av 2017 virkelig revolusjonerte videospillverdenen. Spillet kom til Kina våren 2018, men i en helt annen versjon. Selv om originalversjonen er langt fra voldelig, fjerner den kinesiske versjonen alle elementer som kan ha sjokkert spillere: hodeskalleformede logoer, skjelettskinn eller alt som representerer døden. Også i denne kinesiske versjonen gjør vi det veldig klart for soldatene at de ikke er en ekte kriger, men snarere et hologram nedsenket i en simulering.

Når vi vet alt dette, er beslutningen til Epic Games om å trekke seg fra det kinesiske markedet overraskende. Men her er et annet element som kan rettferdiggjøre denne avgjørelsen, fordi Epic Games ikke forklarer valget: i Kina er det ingen mikrotransaksjoner. Gitt, I motsetning til resten av verden. Det er også hjertet i Fortnights forretningsmodell, og takket være disse mikrotransaksjonene er Battle Royale lønnsomt fordi, som vi husker, spillet er gratis. Så den kinesiske versjonen av spillet vil ikke være lønnsomt for episke spill. Spillet vil imidlertid ikke være permanent tilgjengelig i Kina fra 15. november.

