etter 6 måneder i verdensrommet, returnerer fire astronauter til jorden, inkludert Thomas Pesquet

SpaceX-kapselen med fire astronauter, inkludert franskmannen Thomas Pesquet, landet fra mandag til tirsdag utenfor kysten av Florida, i Mexicogulfen, etter et seks måneders opphold på den internasjonale romstasjonen, ifølge en video sendt av NASA.

Thomas Pesquet kom tilbake med de andre medlemmene av Crew-2-oppdraget: Japans Akihiko Hoshide og amerikanerne Shane Kimbrough og Megan McArthur klokken 04:33 HB tirsdag. De hadde kommet ombord på romstasjonen (ISS) 24. april.

Bremset av jordens atmosfære og deretter av fire enorme fallskjermer, tålte Dragon-kapselen den svimlende nedstigningen takket være varmeskjoldet. Den må raskt hentes opp av et skip som er parkert i det nærliggende havet, og like etter vil romfartøyets luke bli åpnet slik at astronautene kan gå ut. De vil deretter bli returnert til fastlandet med helikopter.

Elon Musks selskapsskip fraktet også 240 kg vitenskapelig utstyr og eksperimenter.