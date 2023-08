Etter 925 dager med kamp og mistenksomhet blir Dominic Thiem løslatt

Vel fremme i garderoben må lettelsens sukk ha vært utrolig langt. For å dra nytte av det, er det på tide å komme tilbake til jorden og føle fremgangen som er gjort.

Apropos fremgang, Dominic Thiem Kan han allerede fornemme hvor han kommer fra? Sannsynligvis ikke ennå. Veldig snart. Men en ting er sikkert, denne mandagenUS OpenHan tok det første skrittet mot oppstandelsen for noen uker siden hadde våget å snakke om.

6-3, 6-2, 6-4, det er rommet han traff, uberørt, Alexander Public, hans motstander i første runde. En kasakhisk will-o»-the-wisp, den beste og verste noensinne, som ble redusert til sparringspartnerstatus i løpet av en kamp.

17 doble feil, 44 utvungne feil, 31 % første ball, til tider de siste månedene, publikum har ikke vært der. Thiem oppdaget det riktige trekket og utnyttet det, og viste seg å være viktigere og opportunistisk enn motstanderen (6 av 10 i konverterte pausepunkter).

Østerrikeren avsluttet spenningen med en presis forehand. En kamp på under to timer, tre sett, en klar og feilfri seier. Knyttneve tilfeldig hevet, tilfreds smil, som enhver annen seier.

Det er det imidlertid ikke. Nei, ikke engang. Det var 925 dager Thiem kom aldri forbi en eneste sving på en Grand Slam. Sist? Australian Open i 2021

På den tiden var han rangert som nr. 3 i verden, hadde nettopp vunnet US Open noen måneder tidligere og var ute av Masters-finalen. Resten var dessverre en nådeløs prøvelse for ham.

En stor utbrenthet, tvil og langvarig håndleddsskade plaget ham i flere måneder. Vanskeligheter med å finne motivasjonen til å spille, kjempe og klatre opp i rekkene han nå lærer å se ned på.

Så et lite comeback uten å legge press på deg selv. Han hadde allerede vist noen gode tegn på en retur til toppnivået, og nådde finalen i Kitzbühel, Østerrike tidligere i august. Her er han nå i 2. runde av US Open.

En sjanse til å skrive en ny side om noen dager mot den ferske kvartfinalisten Ben Shelton i Wimbledon. Også der er det stor sjanse for å vinne «revolusjonen» og gjenopprette moralen. All skade ønsker vi ham.