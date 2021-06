Etter å ha bekreftet skilsmissen til forloveden Maya Henry, sier Liam Payne at han ikke var så god i parforhold.

Liam Payne har avslørt at han har avsluttet forlovelsen med den amerikanske modellen Maya Henry og at paret brøt sammen under lockouten.

Da paret begynte å vises sammen på offentlige arrangementer, ble det rapportert at forholdet startet i 2019.

De kunngjorde forlovelsen i august 2020.

Vises på Dagbok for en administrerende direktør Nettlys, En tidligere One Direction-sanger og nå soloartist, bekreftet at han nå er ensom og sa at han var “skuffet” over seg selv for å “skade mennesker”.

Han sa til Podcast-programleder, gründer Steven Bartlett: “Mer enn noe for øyeblikket er jeg skuffet over meg selv. [that] Jeg forfølger mennesker. Det irriterer meg.

“Jeg er ikke veldig god i forhold. Jeg vet hva min måte å håndtere forhold på er for øyeblikket. Jeg er ikke veldig god på dem, så jeg må jobbe med meg selv før jeg kan engasjere meg med noen andre.”

Payne sa at det samme skjedde i hans siste forhold, og han “følte at han ikke ga en god versjon [himself] Ikke mer “.

“Jeg kan ærlig si at jeg har det bra,” sa han. “Jeg er ikke god til å gjøre det jeg gjorde, men det skulle skje. Det er den beste måten å si” det beste av oss begge “- uansett, fantastisk, god historie, bro.”

Han la til: “Jeg vet at dette er et problem, så jeg må distribuere meg selv. Jeg føler meg allerede bedre. Det er allerede mer oppmerksomhet til meg, og jeg håper hun er lykkelig.”

Henry delte et innlegg på Instagram i desember: “Hvordan det startet, hvordan det skjer.”

Det første bildet viste henne med Payne i et modellopptak, det andre viste henne i sitt eget modellerende Calvin Klein-undertøy.

Payne hadde tidligere et forhold til eks-kvinnelig høylytt sanger Cheryl fra 2016 til 2019. Sønnen Pierre ble født i mars 2017.

Senere i intervjuet foreslo Payne at han var “ikke veldig bra” [his] Own ”og han fordypet seg i forhold både innvendig og utvendig.

Payne ble kjent i One Direction-bandet med Niall Horan, Harry Styles, Jane Malik og Louise Tomlinson. X Faktor.

Deretter begynte han en solokarriere og ga ut sitt første album, LP1, I 2019.

Tilleggsrapport fra Presseforeningen