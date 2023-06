Etter å ha beseiret M.Pokora flere ganger, møtte Lionel Tim sin tidligere linkup-partner i «TPMP».

I en alder av 37 ga M. Pokora ut sitt niende studioalbum med tittelen «Epicenter». I anledning utgivelsen av dette nye opuset, for å feire sin 20-årige karriere, bestemte artisten, som egentlig heter Mathieu Totta, seg for å dra på en konsertturné over hele Frankrike. Den legendariske turneen startet 10. juni 2023 under et eksepsjonelt show på Arena Paris La Defense, ingen ringere enn den største hallen i Europa med en kapasitet på 40 000.

Denne mandagen 12. juni 2023 dukket M.Pokora opp på settet til «Touch Pass A Mon Post» for å gi flere detaljer om det imponerende showet hun har i vente for fansen. Sangeren med en imponerende diskografi måtte velge blant dusinvis av hits til «setlisten» til konserten. Den unge faren avslørte at han bare vil fremføre 5 eller 6 sanger fra det nye albumet sitt.

M.Pokora: Hans gjenforening med Lionel des Linkup live på «TPMP».

I løpet av sin tid på settet til Cyril Hanaunas show, ble M.Pokora dannet i 2003 på slutten av den tredje sesongen av showet «Popstars», etter utgivelsen av et enkelt album, oppdaget han Lionel Tim som en tidligere partner til » Knytte opp». M. Pokora hadde bestemt seg for å forlate denne gruppen og gå solo. Et klokt valg da han raskt ble en av landets mest populære sangere.

På sin side har Lionel Timm og Otis, de to andre medlemmene av gruppen, falt tilbake til anonymitet. Desillusjonert av at hans tidligere partner ble forlatt, nøler ikke Lionel Tim med å konfrontere henne ved flere anledninger. For eksempel, i november 2022, svarte han på et intervju med M.Pokora der han sa at Linkup hadde «bare ni måneder av livet sitt». «Når du sier at det bare er 9 måneder av livet ditt, er dette katapulten i livet ditt! Hvis du ikke gjør showet, kjenner vi deg ikke. Hvis du ikke gjør «Notre Star «album, ingen kjenner deg! Du ville hatt fortsatt freestyle i Strasbourg!» han beklaget på Virgin Radio.

Lionel Tim fikk møte M. Bogora i kveld da han ble romdriver for «Touch pas a mon poste». De to eks-medlemmene i gruppen Linga møttes med et smil og ble enige om å synge en liten del av dem. Salme: «Mon Etoile».

ES