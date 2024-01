Etter å ha blitt behandlet for en nyrestein, så verden ham amputert med begge bena amputert

Lucinda Mullins, en gift mor til to gutter på 12 og 7 år, opprinnelig fra Kentucky (Øst-Sentral-Amerika), gjennomgikk medisinsk behandling for å fjerne en smertefull nyrestein. Av grunner som fortsatt ikke er fastslått, utviklet han en infeksjon i slutten av desember som forverret seg til septikemi, en dødelig generalisert betennelse. Etter å ha blitt innlagt på et akuttsykehus i Stanford og overført til et spesialsykehus i Lexington, gled han inn i en indusert koma. Selv om hun til slutt ble reddet, våknet hun på sykehus med begge bena amputert ved kneet. Et skrekksyn. Kirurger har ikke noe valg. verre, Ifølge hans eget vitnesbyrdBegge armene hans skulle «kuttes av, trolig opp til albuene».