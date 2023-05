Etter å ha oppdaget det utenkelige «Du er en løgner og en juks», mister Philippe Etchebest besinnelsen i «Goussemer en Cusin».

En ny episode av «Cauchemar en cuisine» sendes torsdag 4. mai på M6. Denne uken søkte to brødre og en søster, lederne av en restaurant i Haute-Garonne, ekspertråd fra kokken Philippe Etchebest for å få dem ut av en dårlig situasjon.

Etablissementet tilbyr en alt-du-kan-spise-buffet hvor du finner et bredt utvalg av luksusprodukter som foie gras, kamskjell og ribbe. En formel som i stor grad overrasket kokken om fordelene som restauranter kunne ha av den. Tony, kjøkkensjef og tidligere hygienist, ønsket å gå god for Frankrikes beste arbeider, og sa at etablissementet rengjøres fra topp til bunn hver uke.

Måneutveksling mellom Philippe Etzebest og en middag på restauranten Gausheimer: «Det er fortsatt voldelig»

Stilt overfor alle disse rapportene hadde Philip Etzebest noen problemer med å identifisere restaurantens problem. Så, som vanlig, bestemte han seg for å fylle hele plassen under en service med kunder. Men det var her ting ble komplisert. Stjernekokken holder ikke tritt på kjøkkenet og oppdager at Tony løy for ham. Faktisk solgte Christopher, broren hans, veken ved å innrømme at Tony hadde ryddet kjøkkenet fordi han visste at Phillip Etchebest ville komme. Han avslørte dermed at i normale tider lar rensligheten i lokalene tydeligvis noe å ønske. Han rapporterte også at han fant et dødt dyr gjemt bak et kjøleskap for en tid siden. «Det var en sterk stank. Jeg ventet i et par dager. Dette er rart, tenkte jeg for meg selv. Jeg lette og fant et dødt dyr bak fryseren. Viser et bilde som støtte. «En død rotte? Den er i reserve. Det stinket og ingen tok det ut. Philip Etchebest svarte.

Når han innser at han er blitt lurt, skynder Frankrikes beste arbeider seg til kjøkkenet for å konfrontere Tony, som først lyver om at han ikke kjenner bildet. Philip Etchebest kom akkurat av hengslene. «Du vet ikke hva det er. falt ikke det opp for deg? Et dødt dyr i et stinkende hjørne? Dette vil ikke sjokkere deg. En helsepersonell? […] Nei, men du er ikke sjenert. I ni år har du trent folk i hygiene? du Er ikke det sant? Løy du for meg? Er du en kjeltring? […] Du har irritert meg siden begynnelsen.»utbrøt Philip Etchebest, som bestemte seg for å ta en drastisk avgjørelse. «Siden du løy for meg, stopper vi der. Jeg skal be folket gå.»Han fullførte.