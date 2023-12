Etter at ansiktene til de israelske gislene forsvant, dukker det opp en teori: Infiltrerte Gazas Israel under Hamas-angrepet?

Den 7. oktober, da Hamas ankom portene til musikkfestivalen Supernova, var Noah Arcamani til stede. Da videoen av bortføringen hennes ble sluppet, ble hun raskt ansiktet til israelske gisler. På disse bildene ser vi ham i nød, med armene utstrakt, mens han blir ført bort på en motorsykkel. Vi hører hans gråt, tårer, frykt.

Men i dag, til tross for at mange sivile kvinner ble løslatt etter våpenhvilen i november, er den unge kvinnen fortsatt savnet.

I kjølvannet av denne merkelige forsvinningen dukket det opp en annen teori: at det ikke var Hamas som bortførte Noah Arkamani. I følge rapporter fra NBC News og Times of Israel, ble den unge kvinnen angivelig bortført av innbyggere i Gaza.

Analyser bildene nøye

Da den unge kvinnen ble bortført, konkluderte alle med at hun var et av gislene som ble tatt under Hamas-angrepet 7. oktober. Men NBC News bestemte seg for å komme med en annen hypotese etter å ha utforsket alle mulige måter rundt bortføringen av Noah Arkamani. For å gjøre dette ble telefonjournaler, satellittbilder, nyhetsrapporter og tilskuere mobilisert for å forstå hva som kan ha skjedd med den unge kvinnen og kjæresten hennes, og presentert for henne.

For det første gjorde utvekslingen av meldinger mellom Noah og hans slektninger det mulig å fastslå forløpet av de siste timene av den unge kvinnens frihet. Første ledetråd: Bildet ble sendt klokken 07:46. Da lager Noah et fredstegn med hånden, smilende og ønsker trygghet. Dette bildet er tatt av vennen hans Ori Dernikovsky. Han ble drept under angrepet.

Vitnesbyrd fra ung DJ som deltok på israelsk festival angrepet av Hamas: «Et mareritt»

Klokken 08.10 kommer nok en melding: «Jeg kan ikke gå ut», skriver hun til en annen venn. «Gjemme deg og gi meg beskjed om at du har det bra,» svarte han. Stille i nesten en time. Klokken 9:08 sender hun posisjonen sin til denne vennen. «Jeg håper noen kommer for å redde oss.»

Neste er selfien sendt av Avinathan Orr, Noahs kjæreste. På et bilde sendt til en annen venn klokken 09:24, kan den unge kvinnen sees krøllet sammen gravid, gjemt bak en høyballe. «Det er galskap her,» skrev han. Klokken 09:32 la han til at 20 personer lette etter gjemmestedene for å «banke opp». «De finner folk og dreper dem en etter en,» sa han senere. Hans siste melding var klokken 10:19. Han takker vennen sin for å ha varslet ham om den nært forestående ankomsten av myndighetene.

Klokken 10:27 sendte Noah Arcamani sin siste melding til en venn, og forklarte at mange mennesker hadde klart å forlate festivalplassen med bil. «Vi har ingen bil,» skrev han. Så radiostillhet.

Deretter kommer analysen av bilder. Ifølge solskyggen i området rundt, ble Noah og kjæresten hennes, sett på videoen, bortført rundt kl. 12.00, timer etter at Hamas-angrepet startet.

I tillegg gjennomgikk israelske militære tjenestemenn også opptakene og fant at Noahs bortførere i videoen ikke så ut til å være bevæpnet eller iført militæruniformer, noe som indikerer at de kan ha vært Gazanere som tjente på Hamas» angrep for å komme inn i Israel.

Den vaklende teorien?

Imidlertid er det flere elementer som motsier denne hypotesen. Først la Hamas ut en video av den unge kvinnen på sosiale nettverk 7. oktober. I den sitter Noah i en sofa og drikker en flaske vann. Bak ham står to barbeinte menn.

I tillegg ga Israels Channel 12 ytterligere innsikt, rapporterte The Times of Israel. Faktisk rapporterte flere frigjorte gisler at de så Noah under fangenskapet. Det betyr at hun ble overført til Hamas etter bortføringen, men ingenting bekrefter dette, da offisielle kilder ikke kommenterer denne informasjonen.

I dag haster familien til Noah Arkamanis for å se den 26 år gamle unge kvinnen igjen. Faktisk lider moren hans, Leora Arcamani, av hjernekreft. «Jeg vet ikke hvor mye tid jeg har igjen. Jeg skulle ønske jeg hadde muligheten til å se min Noah hjemme,» sa han i en video lagt ut på sosiale nettverk. «Noah, jeg vil fortelle deg at hvis jeg gjør det Vi ser deg ikke, vel vitende om at vi gjorde alt vi kunne for å frigjøre deg raskt. Ta det. Hele verden elsker deg,» konkluderte Noahs mor.