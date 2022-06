Etter avskaffelsen av retten til abort i USA har tauet til abortpillen blitt strammet.

Faktisk, bare timer etter høyesterettsdommen, siterte ASBL Just the Pill – som gir disse pillene i flere stater – 100 forespørsler om ytterligere avtaler. Dette er fire ganger flere enn det vanlige antallet daglige avtaler. I følge en New York Times-artikkel.

Abortpillen inneholder to legemidler som er godkjent frem til tiende svangerskapsuke. Den første som forstyrrer utviklingen av svangerskapet. For det andre bør det tas etter en dag eller to, da det får rynker til å drive ut egget.

Merk at det brukes i mer enn halvparten av alle aborter i USA, ifølge GoodMatcher Institute.

Nokia «grå markedet»?

Selv om abort er forbudt i noen stater, er abortpillen definitivt i omløp. Og med god grunn,Med koronaviruset kan det overføres via post, videokonferanse eller telefonkonsultasjon – dersom det er kontakt med staten som tillater abort. Dermed hjemme, kan tas i umiddelbar nærhet.

Denne særegenheten gjør enhver kontroll av anti-abortstatusen svært komplisert. «Det grå markedet for abortpiller forventes å vokse etter hvert som advokater og pasienter ordner vanskelig å finne eksport som sendes til stater der abort er forbudt.»Kan vi lese I Washington Post.

Noen stater kan vurdere abortpiller som et smuglermiddel

Noen amerikanske stater er fast bestemt på å forby stoffet. For eksempel er det forbudt å sende abortpiller i Texas. Ifølge Washington Post har ThHvordan man får tak i disse pillene kan til og med bli ulovlig i enkelte deler av landet.