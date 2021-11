Etter Barcelona og Newcastle står Roberto Martinez i hyllene til en ny europeisk klubb

Devils returnerer til Tobias denne uken for å forberede seg til årets to siste landskamper mot Estland (denne lørdagen) og Wales (neste tirsdag). To møter uten mye deltakelse da Devils bare trenger ett poeng for å offisielt kvalifisere seg til verdensmesterskapet i 2022.

Det bør være Roberto Martinez sin siste kamp som kaptein for de røde djevlene, og kontrakten hans går ut etter Qatar. Med mindre spanjolen bestemmer seg for å se andre steder i mellomtiden. De siste månedene har Martinez mottatt en rekke forespørsler. Først fra FC Barcelona valgte han til slutt å erstatte Ronald Comen. Senere fra Newcastle ble den kjøpt av et saudisk investeringsfond.

Nylig var det i Aston Villa at treneren vår ble sitert. Ifølge Sun er Roberto Martinez og Steven Gerrard polarisert til å gjenoppta stillingen de hadde frem til denne helgen. Aston Villa ligger for øyeblikket på 15. plass i Premier League og den engelske treneren er ikke motstandere.

Men sjansene for at Martinez kommer tilbake til Storbritannia i løpet av de neste ukene er små. Spanjolen er fokusert på VM i Qatar og ønsker ikke å forlate de røde djevlene på slutten av kontrakten med mindre han får en unektelig sjanse.