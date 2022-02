Etter Bernal-krasjen argumenterer Froome for å skrape tidstestede sykler

På sin YouTube-kanal, britisk syklist Chris Fromm Han sa timingtesten til fordel for å droppe sykler under sykkelritt. Disse rapportene følger krasjet til hans tidligere lagkamerat Egan Bernal Under opplæring. Han syklet Aero Time Trial-sykkelen sin i Colombia for tre uker siden da han kolliderte med en parkert buss.

“Disse syklene er ikke designet for kjøring på offentlig vei“, forklarte Fromm.”Men vi må fortsatt gjøre det for å forberede oss på viktige tidskjøringer.“

Den fire ganger vinneren av Tour de France, mens han spionerte under en tidsprøve av Criterium du Daphne i 2019, ble kastet mot en vegg av vindens hastighet da han syklet terrengsykkelen mot klokken. Han klarte ikke å finne sin beste plassering etter denne høsten.

“Jeg liker tidstesten“, sa Storbritannia.”Der hadde jeg størst suksess. Men etter å ha trent på min Time Trial-sykkel og sett de siste hendelsene, tror jeg det ville vært fint å sykle på en klassisk sykkel. Hvis det er en timelang test på turen, bør du være forberedt på det. Men i denne spesielle situasjonen, hvem kjenner veiene du kan kjøre i en time uten andre trafikanter, veiskilt eller trafikklys? Dette er ikke i den virkelige verden.“

Chris Fromm synes det er bra å la alle sykle på en klassisk sykkel. “Det vil handle mindre om kvaliteten på syklisten, aerodynamikken og arbeidet i lufttunnelen.“, Israel – Runner-up fra Premier Tech-teamet.