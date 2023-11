Etter Beyoncé har denne kjente franske skuespillerinnen sluttet seg til gullsmeden Tiffany & Co. trender

«Tiffany & Co. er ikonisk gjennom sin legendariske blå boks og kultfilmen «Breakfast at Tiffany’s». Det er et hus som støtter kvinners drømmer og ambisjoner med eleganse og raffinement. Det er synonymt med eksepsjonelle og visjonære design som står testen av tid. , konstant nyskapende og alltid moderne,» forklarer skuespillerinnen i en pressemelding. Dette eksklusive samarbeidet er designet for å feire forbindelsen mellom Tiffany & Co. og Frankrike, og for å hylle det unike talentet til den franske skuespilleren.

«Jeg brukte Tiffany-smykker for første gang på Met Gala. Jeg valgte flame clip øreringen fra Jean Schlumberger-kolleksjonen: et kraftig og moderne stykke, med et elegant, presist, glitrende og feminint design,» fortsetter Camille Cotin. «Tiffany & Co. Jeg har en juvel med meg hver dag: vel, lett, som et snev av lys. Det er festsmykker som jeg gleder meg til å bruke fordi de fremkaller ånden av fortryllende netter. Så er det den historiefortellende juvelen, den som bærer en historie, et budskap, et minne, et løfte. «