Etter Busquets forlater en annen veteran Barça: dårlige nyheter for Leo Messis retur?

Til tross for tittelen som mester, beveger det seg hos FC Barcelona! Etter tre års underskudd hadde ikke klubben engang tid til å feire La Liga-tittelen med verdighet. Etter kroningen er spillerne allerede på ferie og har gått på to tap på like mange kamper.

Neste år er det vanskelig å vite hvilket ansikt FCB vil ha. Sergio Busquets har allerede annonsert sin avgang på slutten av sesongen. Kapteinen vil bli fulgt av Jordi Alba. Fabrizio Romano ga ut informasjonen i løpet av dagen. Dette ble ledsaget av klubbens offisielle pressemelding. Venstrebacken vil forlate Catalonia som en gratis agent, men ønsker ikke å avslutte karrieren.

For Xavi er dette åpenbart et slag. Hvis han ikke var en Barça-innehaver siden Balte-eksplosjonen, var Alba en av de siste representantene for Barça DNA og ble ansett som en garantist for selskapet. I Catalonia reiser nyhetene et annet spørsmål: Vil denne avgangen påvirke Leo Messi?

Leo Messi i Saudi-Arabia…med Busquets og Alba?

Det er en åpen hemmelighet at Barça ønsker å hente Bulga hjem. Problemet: Det krever mye penger å håpe å se Messi tilbake på Camp Nou. Med det i tankene, vil Joan Laporta være inne for litt galskap. Inkludert å se Jules Konde eller Rabinha dra. Det er fortsatt nødvendig at Leo Messi ønsker å komme tilbake til laget. Spesielt siden dagens FCB egentlig ikke ligner det han vet. Avgangen til to historiske Blaugrana-spillere vil gi ham trøst i ideen om å støtte den siste store signeringen i Saudi-Arabia … med to spanjoler!

Dette er hva Daily Sport bekrefter i dag: «Et ønske om å se Argentina spille sammen med Busquets og Alba i Saudi-Arabia kan gå i oppfyllelse.», begynner dagboken. Våre kolleger mener at avgangen til tre historiske Barcelona-spillere ikke er tilfeldig. Al Hilal er klar for all galskapen for å bringe Messi. I tillegg til kontrakten på 400 millioner vil klubben være klar til å tilfredsstille de to vennene til den seksdobbelte Ballon d’Or. Et alternativ som ville glede Messi.

På Laportas side tror vi ikke på denne ideen. Jordi Albas avgang er en del av en plan for å bringe tilbake verdensmesteren. Hvis Alba hadde blitt, ville han vært den best betalte spilleren i hele Xavis lag, foran Lewandowski. Så denne avgangen vil strømlinjeforme Barças økonomi og frigjøre lønn. Gode ​​nyheter når du vet at den spanske mesteren er i sikte av Financial Fair Play.

Som alle katalanere håper Xavi å ha Leo Messi tilbake i hagen sin. Selv på pressekonferansen innrømmet Messi at han ikke visste hva fremtiden hans bringer. «Overgangen hans er i luften (angående overgangen fra Messi til Barca). Det kommer an på mange ting. Jeg kan ikke si så mye. Leo er en fantastisk fotballspiller. Dette er en venn. Derfra avhenger det av mange ting, men mest intensjonene hans og hva han vil.

Rapporter tyder på at Leo Messi vil ha et valg og bestemme fremtiden.