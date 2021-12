Etter den registrerte heten står Alaska overfor en snøstorm

State Department of Transportation sier at store mengder snø blokkerer veier og gjør trafikk umulig i Fairbanks, Alaskas nest største by.

“Vi står overfor enestående vinterstormer. Alt tilgjengelig personale jobber veldig hardt, men vil kanskje ikke være i stand til å rydde alt innen denne helgen,” sa tjenestemenn på Twitter, og beskrev den katastrofale situasjonen med isen, “Icemageddon”.

Bare timer etter at 19,4 grader Celsius i desember ble registrert på øya Kodiak i det sørlige Alaska, regnet det lokalt, med enestående nedbør – denne gangen i 1937, før nok en dråpe kvikksølv, som forårsaket massiv frost. Opprettelse.

– Mer enn halvparten av Fairbanks’ befolkning var uten strøm under uværet, sier klimaekspert Rick Toman fra University of Alaska til AFP.

“Denne typen fenomen, med høy luftfuktighet og veldig varm luft, ville være akkurat det som forventes av global oppvarming,” forklarer eksperten.

I det vestlige USA står Washington State og California også overfor kraftig snøfall og regn, med hundrevis av fly kansellert og veier og mennesker som står i fare for evakuering.