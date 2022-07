Etter det første fallet fredag, vil prisen på diesel falle igjen på lørdag

gode nyheter. Etter å ha annonsert nedgangen denne torsdagen for denne fredagen, vet vi at maksprisen på diesel blir noe lavere denne lørdagen.

Maksimalprisen per liter diesel (B7) fortsetter å falle og vil være 2,0530 euro per pumpe (-0,037 cent) fra lørdag, noe som indikerer FPS-økonomi på fredag. Dette er andre dag på rad med nedgang.







Maksimalprisen for diesel (varmeapplikasjoner) er også redusert til €1,3417 per liter (-€0,0389) for bestillinger på mindre enn 2000 liter og til €1,3098 per liter (igjen – €0,0389) for en ordre på 2000 liter.

I tillegg bemerker Energidepartementet at under Programkontrakten om petroleumsprodukter (versjon 01/10/2006), med virkning fra 16. juli 2022, vil følgende maksimumspriser – inkludert mva – være gyldige for følgende produkter:

Diesel olje vei:

Diesel B7 (VED PUMPEN) EUR / L 2,0530 (-0,037)

Diesel B10 (ved pumpe) EUR/L 2,0150 (-0,037)

Diesel XTL (ved pumpe) EUR/L 3,7420 (-0,013)

Dieselgassolje (oppvarmingsapplikasjon):

Diesel (<2000L) EUR/L 1,3417 (-0,0389)

Diesel (fra 2000 liter) EUR / liter 1,3098 (-0,0389)

Dieselolje (bruk til landbruket):

Dieselolje (Landbruk) (<2000L) EUR/L 1,3189 (-0,0389)

Dieselolje (landbruk) (fra 2000 liter) euro / liter 1,2870 (-0,0389)

Diesel gassolje (I&C-applikasjon):

Diesel gassolje (syntetisk/kommersiell) (ved pumpe) EUR/L 1,4470 (-0,039)

Dieselolje (syntetisk og kommersiell) (mindre enn 2000 liter) 1,3466 EUR / liter (-0,0389)

Diesel gassolje (syntetisk/kommersiell) (fra 2000 liter) Euro / liter 1,3147 (-0,0389)

diesel oppvarming:

Varme diesel 50S (ved pumpe) EUR/L 1,4350 (-0,027)

Dieselvarme 50 sek (<2000L) EUR/L 1,3293 (-0,0269)

Dieselvarme 50 sekunder (fra 2000 liter) EUR / liter 1,2974 (-0,0269)

Pæreolje:

Type C parafin (ved pumpe) EUR/L 1,5410 (-0,036)

Type C parafin (<2000L) EUR/L 1,4378 (-0,0359)

Parafin type C (fra 2000 liter) Euro / liter 1,4059 (-0,036)

Disse prisene (prisene) skyldes svingninger i prisene på petroleumsprodukter og/eller viktige komponenter som er iboende i deres sammensetning (komponenter) i internasjonale markeder.