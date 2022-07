Etter døden til den 19 år gamle kandidaten Antoine, skrotet Nagy mange av «Don’t Forget the Lyrics».

24. juni fikk vi vite om den tragiske forsvinningen til en 19-åring ved navn Antoine, som ble oppdaget i mai 2021 på showet. «Ikke glem teksten». Et offer for en trafikkulykke, ville eks-kandidaten mistet kontrollen over kjøretøyet sitt og ble truffet av en tung vekt foran seg.







For noen uker siden spilte Antoine inn en ny episode av programmet, der han spilte mot maestroen Natasha. Episoden skal sendes på France 2 fredag ​​8. juli. Men kanalen hadde tid til å svare før de sendte programmet.

Denne fredagen, klokken 18.40, dukket Nagui opp på lufta for å hylle Antoine en rørende hyllest. «Hans bortgang har etterlatt alle vennene hans i sorg, åpenbart Don’t Forget Lyrics-teamet. Og våre hjerter går ut til hans familie, kjære og venner,» forklarte han. Programlederen forklarte senere at han hadde konsultert noen av Antoines slektninger om sendingen av kampen hans mot Natasha. Familiemedlemmene ønsket ikke å bli kringkastet. Vi respekterer åpenbart smerten deres og vi respekterer avgjørelsen deres,» sa programlederen, så hun kom tilbake til luften. For å erstatte dette programmet valgte France 2 et bedre program med de beste øyeblikkene i Natasjas karriere.