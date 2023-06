Etter ekstraomganger slo Kroatia Nederland for å nå finalen i Nations League.

Utrolig Kroatia! På tredjeplass i det siste verdensmesterskapet vant Zlatko Dalics menn semifinalen i League of Nations etter ekstraomganger (2-4) på ​​nederlandsk gress og venter nå enten Italia eller Spania i finalen.

Etter avslutningen av gruppespillet denne høsten, vender Nations League tilbake med de fire siste spilt i Nederland. Før den andre semifinalen mellom Spania og Italia møttes det nederlandske og kroatiske laget i Rotterdam.

En attraktiv plakat på papir fanget ikke publikums oppmerksomhet ved starten av konkurransen. I den første halvtimen skapte ingen av lagene en reell sjanse og kampen var steril, kaotisk og lukket. Det kom endelig lys fra føttene til nederlenderen som klarte å åpne scoringen Donyal Mann Etter en større fellesaksjon (34.). Målet var det eneste skuddet på mål i første omgang, et tegn på et svakt møte.

Så snart de kom tilbake fra garderoben, kom Checkered Flag-teamet tilbake med stor hensikt, et bevis på muligheten. Andrej Grammatikk Hvis curlingskuddet avsluttet neste (49.). Etter det, Cody Kakpo Dømt for en forseelse Luka Modric, har ikke dommeren noe annet valg enn å dømme et straffespark. Gramerik omsatte straffen perfekt for å holde de to lagene på nivå (55.).

Veldig ute av form, reagerte nederlenderen med Kakpo, men skuddet hans ble for kvalt (69.). Noen minutter senere gikk kroatene foran med et mål som sendte frysninger nedover banen. Mario Basalic i et senter Luka Ivanucek (73.).

Alt ble tatt unna i tilleggstid, selv om Kroatia så ut til å holde på. Gakpo bommet på en god sjanse først (90. + 1). Noah Long, som kom inn i kampen noen minutter tidligere, klarte han å sende ballen i taket på det kroatiske målet, ved å bruke en noe kaotisk fase (90. + 6). Begge lag ble deretter sendt til ekstraomganger.

I feil rytme mellom to lag som ikke ønsker å oppdage hverandre for mye, Bruno Petkovic Utløste et strålende langskudd som endte lavt, og gjenopprettet fordelen for gjestene (98.). i prosess Frankie de Jong Ikke langt unna et selvmål som begravde håpet til en hel stadion (101.).

Nederland hadde en dobbeltsjanse i andre omgang Steven Bergwijn Snublet Dominic Livakovic Etter det (110.) er en uavgjort lang. Minutter senere burde Kroatia ha drept kampen, men ikke på kanten. Etter et flott kombinasjonstrekk klarerer Basalic motstanderens keeper før han treffer stanga (114.).

Det var bare en utsettelse for Kroatia, som utnyttet den nye straffen for å sjekke billetten sin til finalen i Folkeforbundet. rørt Tyrell Malaysia, Petkovic kollapset i boksen. Uten å vike, konverterte Modric en straffe som ikke møtte noen kontrovers (117.). I ekstraomgangen trodde Petkovic at han skulle få en brønn, men målet hans ble avvist for offside.

Etter andre- og tredjeplass i verdenscupen kan Kroatia vinne sin første internasjonale tittel. Det rutete laget møter enten Italia eller Spania på søndag, og spiller i den andre semifinalen torsdag kveld.